Vrancea: S-a deschis circulația pe podul peste râul Putna, la Vadu Roșca, în urma finalizării lucrărilor de consolidare

Astăzi s-a deschis circulația pe podul din beton armat de pe DJ 204D, km 24+400, peste râul Putna, care face legătura între Vadu Roșca și Vulturu, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare și consolidare a podului.

La fața locului au mers azi vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel-Mare, alături de directorul Direcției Tehnice și Investiții din cadrul CJ, Romeo Iordache și de reprezentantul constructorului.

”Dragi vrânceni, astăzi dăm drumul la circulația pe podul de la Vadu Roșca, la care s-a lucrat în ultimii doi ani, în urma acelui incident neprevăzut, care a făcut ca podul să devină inaccesibil. În tot acest timp am făcut toate eforturile și am urmat toți pașii legali pentru a reda circulației acest pod în cele mai bune condiții și iată că acum se poate circula, sper pentru următorii zeci de ani. De asemenea, am finalizat în totalitate reabilitarea și modernizarea drumului județean 204D, fapt a dus la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din această zonă și la accesul mai facil către Vulturu și Suraia”, a spus Ionel Cel-Mare, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea.

Lucrările au fost complexe și au constat în reabilitarea și consolidarea suprastructurii și infrastructurii podului, a fost refăcută partea afectată, a fost pus în siguranță podul prin piloni forați, a fost asfaltată calea de rulare și au fost făcute lucrări de amenajare a albiei și pentru apărări de maluri. Podul are o lungime de 90 m, o lățime a părții carosabile de 8,7 m și trotuare de câte 1 m. Valoarea totală a lucrărilor este de circa 13 milioane de lei.

Astfel, începând de astăzi, locuitorii din zonă nu vor mai fi nevoiți să utilizeze podul provizoriu, care urmează să fie desființat.

(Comunicat Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea/ FOTO CJ Vrancea)