Vrancea: Protest spontan al angajaţilor de la salubritate; aceştia se tem că îşi vor pierde locul de muncă

Zeci de angajaţi ai serviciului de salubritate din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) a Primăriei municipiului Focşani au declanşat, vineri dimineaţă, un protest spontan în faţa sediului administraţiei locale, de teamă că îşi vor pierde locurile de muncă de la 1 aprilie.

Protestatarii au susţinut că vor rămâne fără locuri de muncă din cauza faptului că un proiect de hotărâre ce viza activitatea serviciului de salubritate din municipiu nu a trecut de votul Consiliului Local (CL) Focşani la ultima şedinţă şi au ameninţat că vor opri activitatea dacă problema nu va fi rezolvată.

‘Am auzit că de la 1 aprilie n-o să mai muncim (…). Că ne dă afară. Noi nu avem nicio vină că nu se împacă PSD-ul cu PNL-ul. Ce-o să facem? Ieşim pe stradă să dăm în cap? Avem copii, plătim chirii, bănci. Noi nu ne-am revoltat că ne-au plătit mult sau puţin. Noi am muncit. Ce motiv au să ne dea afară? Am ieşit cu toţii în stradă pentru că ne este frică. Ştim ce o să ne aştepte de la 1 aprilie. În toată perioada de pandemie noi am muncit. Am băgat mâna în coşurile de gunoi, am avut, nu am avut echipamente, noi am făcut oraşul curat. Pe ploaie, pe frig, noi am muncit. Astăzi, oraşul este curat datorită nouă. Nu vrem, pentru neînţelegerile lor, să fim noi traşi la răspundere‘, au susţinut protestatarii.

Viceprimarul Ana Maria Dimitriu a dat asigurări că angajaţii nu vor rămâne fără locuri de muncă şi să proiectele vor fi discutate şi votate săptămâna viitoare, în următoarea şedinţă de CL.

‘Nimeni nu a pretins faptul că dumnealor (angajaţii de la salubritate n. r.) trebuie să încheie activitatea de la 1 aprilie, singura persoană care a făcut lucrul acesta în şedinţa ordinară a fost domnul primar după ce acest proiect, care vizează Direcţia de Dezvoltare a municipiului Focşani nu a fost votat. (…) Oamenii pot merge liniştiţi la muncă, pot să-şi vadă de treaba dumnealor. Să ne facă cinste când mergem pe străzile din oraş. Nu au de ce să se teamă că vor rămâne, de la 1 aprilie, fără loc de muncă. Nu acesta este scopul nevotării acestui proiect în Consiliul Local‘, a declarat Ana Maria Dimitriu.

Miercuri, în urma şedinţei de CL în care consilierii locali ai PNL-USR-PLUS s-au abţinut la proiectele care vizau activitatea CUP Salubritate şi pe cea a DDSP, primarul Cristi Misăilă a transmis focşănenilor că, ‘începând cu 1 aprilie, oraşul va rămâne sub gunoaie, în mizerie’, iar angajaţii din subordinea DDSP care desfăşurau activitatea de salubrizare în oraş vor rămâne fără locuri de muncă.

Dacă cele două proiecte nu vor trece de votul CL, potrivit administraţiei locale, circa 300 de persoane care lucrează în cadrul CUP Salubritate şi DDSP ar putea fi afectate.

(Agerpres/FOTO arhivă)