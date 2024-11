Vrancea: DSP oferă servicii de consiliere privind vaccinarea anti-COVID şi infecţia cu virusul SARS-CoV-2

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2021, 16:26

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea oferă cetăţenilor servicii de consiliere şi educaţie privind vaccinarea anti-COVID şi infecţia cu virusul SARS-CoV-2, au informat reprezentanţii instituţiei.

‘Serviciul presupune oferirea către public a informaţiilor privind rolul şi importanţa vaccinării, consiliere specifică pe probleme legate de infecţia cu COVID-19, în contextul apariţiei noilor tulpini de SARS-COV2, alte informaţii generale cu privire la menţinerea sănătăţii în actualul context pandemic’, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Vrancea, Silviu Stanciu.

Potrivit reprezentanţilor DSP Vrancea, instituţia şi-a propus să să identifice şi care sunt problemele pe care le au părinţii vizavi de testarea şi vaccinarea copiilor şi să le ofere acestora răspunsuri corecte.

‘Oamenii doresc să afle detalii legate de vaccinare, de prevenţia în COVID-19, iar unii părinţi doresc să ştie unele lucruri şi despre testarea pentru infecţia SARS-CoV-2. Am hotărât să mergem şi către acei părinţi care refuză testarea, către cei care refuză vaccinarea, pentru că şi tinerii de la 12 la 18 ani se pot vaccina dar au nevoie de acceptul părintelui, fără de care nu-i putem vaccina. Am decis să aflăm care sunt punctele slabe, neînţelegerile pe care le au părinţii vizavi de vaccinare şi testare şi am început să lăsăm la şcoli chestionare realizate de noi, în baza cărora vom încerca să discutăm cu părinţii problemele care-i interesează şi la care nu au răspunsuri corecte’, a precizat medicul epidemiolog Carmen Ţurcanu din cadrul DSP Vrancea.

Şedinţele de consiliere pot fi organizate de luni până vineri, între orele 11,00 – 13,00, fiind susţinute de medici din cadrul Departamentului de supraveghere în sănătate publică al DSP Vrancea. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro