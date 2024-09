Vaslui: Prefectura va realiza un pliant cu numerele de telefon ale principalilor furnizori de utilităţi

Prefectura Vaslui va realiza, în colaborare cu alte instituţii, un pliant care să conţină numerele de telefon ale principalilor furnizori de utilităţi şi ale entităţilor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va fi pus la dispoziţia populaţiei prin intermediul UAT-urilor din judeţ.

Măsura a fost luată în cadrul unei şedinţe la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, ai Delgaz Grid SA Vaslui, ai Gaz Est SA Vaslui, ai RCS & RDS Vaslui şi ai Orange Vaslui.

‘Scopul acestei întâlniri a fost acela de a stabili o comunicare eficientă între autorităţi şi aceste societăţi, pentru a identifica şi implementa cele mai viabile soluţii de remediere a problemelor apărute în astfel de situaţii de urgenţă. În acest sens, am solicitat ca raportările primite de la aceste companii să fie precise şi corecte să încercăm să eliminăm pe cât mai mult posibil neconcordanţa în ce priveşte datele transmise. De asemenea, am pus în aplicare măsuri suplimentare pentru a asigura o informare rapidă şi eficientă a cetăţenilor judeţului Vaslui. Împreună cu reprezentanţii societăţilor participante la şedinţă, am decis să realizăm un pliant care va conţine numerele de telefon la care fiecare cetăţean poate apela în caz de urgenţă. Acest pliant va fi distribuit în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, astfel încât să fie la îndemâna tuturor’, a transmis prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei.

Şedinţa de lucru a fost organizată după ce în judeţ au fost înregistrate mai multe probleme din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, iar comunicarea cu furnizorii de utilităţi a fost deficitară.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)