(UPDATE) Galaţi: Anchete în cazul pacientei cu COVID-19 care a murit la Maternitate după ce a născut prin cezariană

UPDATE – 15 decembrie – Maternitatea ‘Buna Vestire’ din Galaţi a declanşat două anchete în cazul pacientei cu COVID-19 care a murit, duminică, după ce a născut prin cezariană, a anunţat, marţi, managerul unităţii medicale, Costinela Georgescu.

Potrivit acesteia, ancheta Comisiei de analiză a decesului intraspitalicesc a concluzionat că pacienta a beneficiat de o conduită medicală corectă şi de o îngrijire corespunzătoare patologiei acesteia, iar ancheta Consiliului etic al spitalului va analiza dacă au fost respectate drepturile pacientei, principiile morale şi deontologice, relaţia dintre aceasta şi personalul medical.

Managerul spitalului a precizat că familia decedatei a depus, în acest caz, o plângere penală la Poliţia Municipiului Galaţi.

‘Ieri (luni n.r.), la nivelul spitalului s-a întrunit Comisia de analiză a decesului intraspitalicesc. Aceasta a analizat care ar putea fi cauzele care au determinat decesul conform înscrisurilor medicale din foaia de observaţie clinică a pacientei. Concluzia comisiei a fost că pe toată durata spitalizării pacienta a beneficiat de o conduită medicală corectă şi de o îngrijire corespunzătoare patologiei acesteia. Mai mult, ieri, a fost sesizat şi Consiliul etic al spitalului care va analiza dacă vorbim despre un incident de etică, dacă au fost respectate drepturile pacientei, principiile morale şi deontologice, relaţia dintre aceasta şi personalul medical. Familia a făcut sesizare penală, o plângere penală la Poliţia Municipiului Galaţi, existând un dosar penal în curs de instrumentare’, a declarat Georgescu.

O femeie de 28 ani, din judeţul Vrancea, infectată cu SARS-CoV-2, a murit, duminică, la Maternitatea ‘Buna Vestire’ din Galaţi, după ce a născut prin cezariană o fetiţă.

Tânăra, infectată cu SARS-CoV-2 pe 7 decembrie, a venit la maternitatea gălăţeană prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, în ziua de 11 decembrie, pe 12 decembrie a născut prin cezariană o fetiţă de 2.600 grame, cu testul PCR negativ, iar pe 13 decembrie a murit în urma unui stop cardiorespirator.

‘Pacienta, în vârstă de 28 ani, a venit în data de 11 decembrie, la ora 14,00, prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, cu diagnosticul sarcină în 35 de săptămâni, insuficienţă respiratorie acută în contextul infecţiei cu SARS-CoV-2, confirmată prin testul PCR efectuat în data de 7 decembrie, şi simptomatologie psihiatrică sub tratament. În data de 12 decembrie, comisia de medici din unitatea noastră a hotărât, datorită simptomatologiei şi agitaţiei psihomotorie pe care o prezenta mama, intervenţia şi naşterea prin operaţie cezariană. S-a născut o fetiţă de 2.600 grame, pentru care s-a făcut testul PCR negativ. Fătul este într-o stare bună şi este internat în Secţia de Neonatologie a spitalului nostru. Din păcate, starea mamei s-a agravat în cursul zilei de ieri (13 decembrie n.r.), astfel că la ora 15,45 a fost înregistrat decesul prin insuficienţă cardiorespiratorie acută şi stop cardiorespirator, care nu au răspuns la manevrele de resuscitare’, a spus Georgescu.

Soţul femeii, cadru medical la un centru medical privat din Adjud, a declarat că nu ştie care este cauza morţii.

‘După ce a făcut cezariana, am întrebat-o dacă mai are nevoie de masca de oxigen şi a zis că nu, că respiră normal, că nu are nici un fel de problemă, că totul e bine. Nu au fost afectaţi plămânii, şi dacă ar fi fost afectaţi, ar fi trebuit ca şi după cezariană să nu poată respira fără masca de oxigen. Nu ştiu exact cauza morţii, vreau să ştiu şi eu ce s-a întâmplat cu soţia mea’, a spus soţul femeii decedate, George Paiu.

Bărbatul a depus o plângere penală la poliţie, cerând să se facă cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă. (Agerpres)

