Tot mai puține locuințe asigurate în județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 11:15

Tot mai puține locuințe sunt asigurate în județul Vaslui, iar proprietățile rămân vulnerabile în fața dezastrelor naturale.

În lipsa unei protecții financiare minime, mii de familii riscă să suporte singure pagubele, în condițiile în care obligația legală de asigurare este frecvent ignorată.

Datele oficiale indică o scădere ușoară, dar îngrijorătoare, a numărului de polițe active, ceea ce menține expus un segment important al fondului locativ.

Corespondentul nostru, Vasile Geles, are mai multe informații: ”La începutul lunii martie, în județ erau în vigoare 24.000 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței. Gradul de acoperire rămâne foarte redus, doar 14% dintre locuințe sunt protejate printr-o astfel de poliță. De la introducerea obligativității asigurării, valoarea totală a despăgubirilor plătite în județ a ajuns la aproape 800.000 lei, semn că astfel de evenimente au avut deja un impact real asupra proprietăților. Conform legii, toți proprietarii de locuințe trebuie să încheie o poliță de asigurare obligatorie. Aceasta acoperă trei riscuri majore, cutremure, inundații și alunecări de teren, iar suma maximă asigurată este de 20.000 de euro pentru locuințele de tip A și 10.000 de Euro pentru cele de tip B.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

