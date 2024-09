Teatrul Luceafărul participă la două festivaluri în această săptămână

[su_spacer]

Luna mai echivalează în calendarul teatral cu vremea festivalurilor, iar zilele viitoare vor fi aglomerate pentru artiștii Teatrului Luceafărul din Iași care participă la două reuniuni de gen din regiune.

Miercuri, 24 mai, de la orele 19, în cadrul Festivalului Internațional Gulliver de la Galați, publicul local și specialiștii vor urmări o reprezentație cu URIAȘUL EGOIST după Oscar Wilde.

Proiectul acestui spectacol este jumelat cu o altă producție inspirată de Wilde, Prințul fericit, iar elementul surpriză provine din faptul că echipa de realizatori este identică: dramatizare Daniela Șilindean, regia Radu Nica, decor Ioana Popescu, costume Cristina Milea, coregrafie Florin Fieroiu, muzica Vlaicu Golcea. Uriașul egoist este gândit să se joace în același decor, ca element al caracterului unitar al dubletului. Distribuția este și ea identică pentru ambele producții: Claudiu Gălățeanu, Alex Iuraşcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoş, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Beatrice Volbea. Regizorul Radu Nica precizează în legătură cu intențiile sale artistice că „Oscar Wilde a creat această poveste pentru cei doi fii ai săi – Cyril și Vyvyan, ea fiind una dintre cele mai cunoscute scrieri ale genului din literatura universală și o operă clasică a literaturii de limbă engleză pentru copii și adolescenți. Povestea e, pe cât de simplă, pe atât de revelatoare pentru destinul uman: după ce uriașul se întoarce dintr-o vizită nu tocmai satisfăcătoare la prietenul său, căpcăunul din Cornwall, ia hotărârea să-i gonească definitiv pe copiii care se jucau în grădina sa, pe care o împrejmuiește cu un zid înalt. Nu s-a gândit însă că zidul va ține departe nu doar oaspeții indezirabili, ci și soarele, primăvara și căldura, așa că grădina sa, altădată atât de primitoare, devine un loc rece, unde zăpada, gerul și grindina sunt omniprezente. Când Uriașul își dă seama de greșeala făcută, îi invită din nou pe copii în grădina sa, însă apusul vieții face ca fericirea să fie de scurtă durată. Dovada faptului că istoria transformării tardive a uriașului egoist într-o ființă altruistă și un partener ideal de joacă pentru copii nu și-a pierdut nici azi, la peste 100 de ani de la publicare, actualitatea, este chiar societatea mercantilă în care trăim azi, dorința oarbă de acumulare materială, de posesie cu orice preț fiind dominantă în ciuda multiplelor crize care încearcă omenirea la început de secol 21.″

De la Galați, echipa noastră se va îndrepta către Suceava, unde, vineri, 26 mai, de la ora 18, va susține o altă reprezentație cu Uriașul egoist în Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec. ″Selectarea creației noastre, a cărei premieră a avut loc în octombrie 2022, în

cadrul ediției 15 a FITPTI, este o nouă acreditare a proiectului artistic al Teatrului Luceafărul din Iași, orientat către formule moderne de expresie artistică și creatori de top.″, precizează directorul artistic al instituției, teatrologul Oltita Cîntec.

În același cadru, la Suceava, pe 25 mai, orele 10, va fi lansat volumul colectiv bilingv coordonat de Oltița Cîntec Sub vremuri. Teatru și conflict/Sign of the Times. Theatre and Conflict, la care au contribuit teatrologi de marcă din țară (Oltița Cîntec, Oana Cristea Grigorescu, Mihaela Michailov, Mirella Patureau, Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Stoica, Daniela Șilindean, Irina Wolf). Iar Oltița Cîntec va susține conferința ”Război și teatru. Pot artiștii menține pacea”.