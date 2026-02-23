Târgul Mărțișorului revine la Botoșani – Ediția a XVI-a (26 februarie – 1 martie 2026)

23 februarie 2026

TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI – Ediția a XVI-a, 26 februarie – 1 martie 2026, Botoșani

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, vă invită în perioada 26 februarie – 1 martie 2026 la cea de-a XVI-a ediție a Târgului Mărțișorului.

Târgul se va organiza pe Pietonalul Unirii din Botoșani și are ca obiectiv principal menținerea activității de confecționare a mărțișoarelor, acele talismane nelipsite din comunitățile rurale de altădată. La fel ca în anii trecuți, în cadrul evenimentului s-au înscris aproape 60 de artizani și meșteri populari din județele Botoșani, Suceava, Vrancea, Maramureș și Argeș. Avem alături de noi și reprezentanți ai unor instituții de învățământ și asociații, după cum urmează:

Robu Alina-Raluca, Botoșani

Vîrlan Roxana-Elena (Copilăria cu dichis), Botoșani

Vatavu Olimpia, Botoșani

Bujoreanu Simona-Ștefania, Botoșani

Ungureanu Mihaela Dorina, Botoșani

Țibichi Ana-Maria, Botoșani

Grosu Doina, Pădureni-Șendriceni, Botoșani

Borș Mirela Simona, Botoșani

Vieriu Elena Lăcrămioara, Botoșani

Alexa Condratov Lidia, Botoșani

Alexa Condratov Marcel, Botoșani

Silion Georgeta, Tocileni, Botoșani

Silion Dumitru, Tocileni, Botoșani

Tcaciuc Anișoara, Botoșani

Cosma Lucia, Coșula, Botoșani

Țivlică Elena, Botoșani

Boșcu Maria-Elisabeta, Botoșani

Postolachi Daniela, Botoșani

Curcuță Ana-Maria, Cristești, Botoșani

Atomulesei Mariana, Golești, Vrancea

Dobresenciuc Veronica, Suceava

Luchian Liliana, Botoșani

Năsui Cristina-Lucia, Vișeu de Jos, Maramureș

Năsui Raluca-Otilia, Vișeu de Jos, Maramureș

Cociaș Laura, Botoșani

Filip Loredana Ramona, Botoșani

Atănăsoie Magda, Botoșani

Ramona Pancu, Centrul de Informare Turistică Vorona (Primăria Comunei Vorona)

Ciobanu Daniela, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, Botoșani

Mihalachi Alexia, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Mihalache Doina, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Veleșcu Ana-Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Cojocariu Andra, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Topolonschi Denisa-Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Galan Sofia Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Ilie Valentina, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Todirișcă Ștefan, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Todirișcă Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Scorțariu Roberta Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Ilie Maria-Luiza, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Macovei Emilia Anastasia, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Asăvoaie Marinela, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

Ivan Gabriela, A.P.C.A. Botoșani, în parteneriat cu Penitenciarul Botoșani

Hemen Carmen Maria, Liceul Tehnologic Todireni

Iacob Loredana-Petronela, Liceul Tehnologic Todireni

Misoagă Felicia, Liceul Tehnologic Todireni

Spoială Daniela-Natașa, Liceul Tehnologic Todireni

Vasilaniuc Pansela, Liceul Tehnologic Todireni

Irimia Bianca, Botoșani

Neamțu Liliana-Daniela, Botoșani

Istrate Diana Georgiana, Vorniceni, Botoșani

Buzilă Mariana, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani

Ciubotariu Laura, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani

Călinescu Alin Adrian, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani

Chițac Maria Viorica, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani

Avădănei Georgiana, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani

Adrobotoaei Viorica, Botoșani

Matraș Valentin, Vorona, Botoșani

Aniculăesei Mihaela, Vorona, Botoșani

Ochiană Catinca, Avrămeni, Botoșani

Onu Nicolae-Andrei, Com. Bascov, județul Argeș

Cârstea Georgeta, Com. Bascov, județul Argeș

Macovei Livia, Mănăstirea Humorului, Suceava

Viziteu Emanuela, Manolești, Botoșani

Rîmbu Gabriela Monica, Cătămărești-Deal, Botoșani

Scutelnicu Mihaela, Tudora, Botoșani

Deschiderea oficială a târgului va avea loc în ziua de 26 februarie 2026, începând cu ora 12:00.

Anul acesta, din comisia de selecție va face parte doamna Adina Hulubaș, dr. cercetător științific principal gradul I la Academia Română, Filiala Iași, și expert acreditat UNESCO în Global Network of Facilitators.

Pe parcursul desfășurării activității, vor fi prezentate diverse momente artistice, după cum urmează:

​26 februarie, ora 12:00

​Ilinca Lăcrămioara Grumeza

​Maria Alexandra Aionesei

​Maria-Sofia Uliniuc

​27 februarie, ora 13:00

​Șerban Andrei Ilaș

​Antonia Magnolia Furnică

​Ecaterina Maria Simian

​Oana Bejinariu

​1 martie, ora 12:30