Târgul Mărțișorului revine la Botoșani – Ediția a XVI-a (26 februarie – 1 martie 2026)
Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 11:50
TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI – Ediția a XVI-a, 26 februarie – 1 martie 2026, Botoșani
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, vă invită în perioada 26 februarie – 1 martie 2026 la cea de-a XVI-a ediție a Târgului Mărțișorului.
Târgul se va organiza pe Pietonalul Unirii din Botoșani și are ca obiectiv principal menținerea activității de confecționare a mărțișoarelor, acele talismane nelipsite din comunitățile rurale de altădată. La fel ca în anii trecuți, în cadrul evenimentului s-au înscris aproape 60 de artizani și meșteri populari din județele Botoșani, Suceava, Vrancea, Maramureș și Argeș. Avem alături de noi și reprezentanți ai unor instituții de învățământ și asociații, după cum urmează:
- Robu Alina-Raluca, Botoșani
- Vîrlan Roxana-Elena (Copilăria cu dichis), Botoșani
- Vatavu Olimpia, Botoșani
- Bujoreanu Simona-Ștefania, Botoșani
- Ungureanu Mihaela Dorina, Botoșani
- Țibichi Ana-Maria, Botoșani
- Grosu Doina, Pădureni-Șendriceni, Botoșani
- Borș Mirela Simona, Botoșani
- Vieriu Elena Lăcrămioara, Botoșani
- Alexa Condratov Lidia, Botoșani
- Alexa Condratov Marcel, Botoșani
- Silion Georgeta, Tocileni, Botoșani
- Silion Dumitru, Tocileni, Botoșani
- Tcaciuc Anișoara, Botoșani
- Cosma Lucia, Coșula, Botoșani
- Țivlică Elena, Botoșani
- Boșcu Maria-Elisabeta, Botoșani
- Postolachi Daniela, Botoșani
- Curcuță Ana-Maria, Cristești, Botoșani
- Atomulesei Mariana, Golești, Vrancea
- Dobresenciuc Veronica, Suceava
- Luchian Liliana, Botoșani
- Năsui Cristina-Lucia, Vișeu de Jos, Maramureș
- Năsui Raluca-Otilia, Vișeu de Jos, Maramureș
- Cociaș Laura, Botoșani
- Filip Loredana Ramona, Botoșani
- Atănăsoie Magda, Botoșani
- Ramona Pancu, Centrul de Informare Turistică Vorona (Primăria Comunei Vorona)
- Ciobanu Daniela, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, Botoșani
- Mihalachi Alexia, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Mihalache Doina, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Veleșcu Ana-Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Cojocariu Andra, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Topolonschi Denisa-Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Galan Sofia Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Ilie Valentina, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Todirișcă Ștefan, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Todirișcă Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Scorțariu Roberta Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Ilie Maria-Luiza, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Macovei Emilia Anastasia, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Asăvoaie Marinela, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Ivan Gabriela, A.P.C.A. Botoșani, în parteneriat cu Penitenciarul Botoșani
- Hemen Carmen Maria, Liceul Tehnologic Todireni
- Iacob Loredana-Petronela, Liceul Tehnologic Todireni
- Misoagă Felicia, Liceul Tehnologic Todireni
- Spoială Daniela-Natașa, Liceul Tehnologic Todireni
- Vasilaniuc Pansela, Liceul Tehnologic Todireni
- Irimia Bianca, Botoșani
- Neamțu Liliana-Daniela, Botoșani
- Istrate Diana Georgiana, Vorniceni, Botoșani
- Buzilă Mariana, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani
- Ciubotariu Laura, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani
- Călinescu Alin Adrian, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani
- Chițac Maria Viorica, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani
- Avădănei Georgiana, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani
- Adrobotoaei Viorica, Botoșani
- Matraș Valentin, Vorona, Botoșani
- Aniculăesei Mihaela, Vorona, Botoșani
- Ochiană Catinca, Avrămeni, Botoșani
- Onu Nicolae-Andrei, Com. Bascov, județul Argeș
- Cârstea Georgeta, Com. Bascov, județul Argeș
- Macovei Livia, Mănăstirea Humorului, Suceava
- Viziteu Emanuela, Manolești, Botoșani
- Rîmbu Gabriela Monica, Cătămărești-Deal, Botoșani
- Scutelnicu Mihaela, Tudora, Botoșani
Deschiderea oficială a târgului va avea loc în ziua de 26 februarie 2026, începând cu ora 12:00.
Anul acesta, din comisia de selecție va face parte doamna Adina Hulubaș, dr. cercetător științific principal gradul I la Academia Română, Filiala Iași, și expert acreditat UNESCO în Global Network of Facilitators.
Pe parcursul desfășurării activității, vor fi prezentate diverse momente artistice, după cum urmează:
26 februarie, ora 12:00
- Ilinca Lăcrămioara Grumeza
- Maria Alexandra Aionesei
- Maria-Sofia Uliniuc
27 februarie, ora 13:00
- Șerban Andrei Ilaș
- Antonia Magnolia Furnică
- Ecaterina Maria Simian
- Oana Bejinariu
1 martie, ora 12:30
- Anastasia Ailoaie
- Oana Petrescu
- Adina Amaricăi
- Fanfara „Codrulețul” a Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
- Grupul de chitări „Andantino” al Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, coordonat de Todirișcă Elisa.