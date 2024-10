TÂRGUL FAPTELOR BUNE – un eveniment de caritate pentru susținerea copiilor cu dizabilități de la Centrul Star of Hope Iași

Publicat de gabrielarotaru, 10 aprilie 2024, 10:20



TÂRGUL FAPTELOR BUNE ediția a III a – 11 și 12 aprilie 2024, începând cu ora 15.00, Centrul Star of Hope Iași, din strada Bariera Veche nr. 3.

Un eveniment de caritate pentru susținerea copiilor cu dizabilități de la Centrul Star of Hope Iași, deschis publicului larg.

Oamenilor care ne vor trece pragul în aceste zile, le promitem o atmosferă călduroasă, muzică de calitate, aroma îmbietoare de cafea, și acces nelimitat la shopping.

De la articole vestimentare atent selectate și accesorii de calitate, până la tablouri celebre și miere de albine naturală, veți găsi tot ce vă place la prețuri extrem de accesibile.

Cu toate acestea, evenimentul nostru nu este doar despre shopping, ci mai degrabă despre dăruire și sprijinirea unei cauze nobile.Fiecare achiziție făcută la târg reprezintă o donație directă pentru susținerea copiilor cu dizabilități, pentru a le oferi șansa de a beneficia de terapie gratuită în cadrul centrului nostru.

Vă invităm cu drag să faceți parte din această inițiativă deosebită și să ne susțineți în misiunea noastră de a oferi o șansă la o viața mai bună copiilor cu dizabilități!

Despre Fundația Star of Hope Romania

Fundația Star of Hope România este o organizație neguvernamentală cu sediul în Iași, înființată în 1998 cu sprijinul organizației suedeze Star of Hope International, preocupată de nevoia copiilor cu dizabilități și a celor proveniți din medii defavorizate. În peste 30 de ani de activitate, Star of Hope România a ajutat peste 30.000 de copii, tineri și adulți, români și 50.000 de copii și adulți ucraineni aflați în dificultate.În 2024, peste 500 de copii – cu dizabilități sau în risc de abandon școlar – beneficiază de serviciile oferite în cele zece Centre Star of Hope Romania.