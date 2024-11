Suceava: Câmpulung Moldovenesc va primi 135 milioane euro pentru şoseaua de centură, susţine preşedintele CJ

Publicat de , 19 august 2020, 18:49

Municipiul Câmpulung Moldovenesc va primi suma de 135 de milioane de euro pentru construcţia şoselei de centură, a anunţat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.

‘Voi fi la ministerul Ministerul Transporturilor, pentru că se pregăteşte ordonanţa cu cedarea gestionării centurilor ocolitoare, şi Câmpulung Moldovenesc va primi 135 de milioane de euro pentru centura ocolitoare de la podul Bucătar, care să vină spre pârtia de schi şi care iese la Pojorâta, la Vărărie, aproape de munţii Adam şi Eva. Este o finanţare foarte mare care va scoate traficul greu din Câmpulung Moldovenesc. Noi trebuie să fim curajoşi şi să vedem înainte, proiecte mari‘, a spus Flutur.

El a efectuat o vizită pe şantierul drumului din Câmpulung Moldovenesc spre Rarău, alături de primarul Mihăiţă Negură, şi a spus că în acest municipiu s-au realizate investiţii importante, cum ar fi aducerea gazului metan, urmând lucrările de extindere a reţelei de apă şi canal.

‘Ne leagă lucruri frumoase de Câmpulung şi urmează lucruri frumoase. Gazul metan l-am adus şi vă aduc aminte când am aprins flacăra la Câmpulung Moldovenesc în primul mandat de preşedinte. Acum mergem cu conducta de gaz spre Dorna. Tot acest municipiu are acum proiecte semnate de mine, pe apă-canal, pe fonduri europene, în noul program mare, de peste 20 de milioane de euro. De asemenea, pregătim asfaltarea drumului de la Codrii Seculari de la Slătioara spre Câmpulung, un drum abandonat 30 de ani. Acolo am făcut un pod şi mai sunt 7 kilometri pe drumul judeţean care anul viitor îi vom moderniza‘, a spus Flutur.

El a ţinut să menţioneze că toate aceste proiecte nu au legătură cu viitoarea campanie electorală pentru alegerile locale, administraţia judeţeană având o preocupare permanentă în promovarea unor astfel de investiţii. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)