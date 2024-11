Sărbătoarea Coşurilor pascale, la Gura Humorului

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2023, 17:03



La Gura Humorului are loc astăzi Sărbătoarea Coşurilor pascale. Au venit la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina localnici, dar şi turişti dornici să cunoască tradiţiile din zonă.

Corespondentul RRA, Mihaela Buculei a stat de vorbă cu câţiva dintre ei:

Paraschiva Ţenovici: Am adus în coş bucate tradiţionale de Paşte: cozonac, ouă roşii, pasca – care este tradiţională, drobul de miel, mieluţul făcut în aluat, şi aici, tot în aluat, un iepuraş, iar ca decor am adus grâu încolţit. Spune tradiţia că cine are de Paşte grâu încolţit pe masă va avea belşug şi bucurie tot anul.

Reporter: Iată că dvs. aţi respectat întru totul tradiţia şi aţi venit cu elementele principale, pentru că ştim că aceste coşuri se vor juriza la un moment dat.

Parasschiva Ţenovici: Vor fi jurizate probabil cu puncte, cine va lua cele mai multe puncte.

-: Am venit cu coşul de Paşte.

Reporter: Cum te numeşti şi câţi ani ai?

-: Mă numesc Iancu Dimitrie Seava.

Reporter: Ce conţine acest coş? Ia să vedem!

Iancu Dimitrie Seava: Acest coş conţine o roşii, salată beouf, prăjituri de casă, pâine de casă, chifteluţe şi multe bunătăţi.

Reporter: Dar am că ai şi ouă încondeiate. Cine a încondeiat ouăle?

Iancu Dimitrie Seava: Au fost încondeiate şi de noi.

Reporter: Ce înseamnă coşul acesta?

Iancu Dimitrie Seava: Acest coş reprezintă bucuria mea şi a familiei de Paşte.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)