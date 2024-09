Omul de afaceri Ştefan Mandachi – cetăţean de onoare al Sucevei, pentru implicare în lupta cu pandemia de COVID-19

Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, iniţiatorul mişcării ”România vrea autostrăzi”, va primi titlul de Cetăţean de onoare al Sucevei, pentru implicarea deosebită în lupta cu pandemia de COVID-19, a anunţat într-o conferinţă de presă, miercuri, primarul Ion Lungu.

El a spus că aleşii locali vor vota o hotărâre în acest sens în şedinţa de miercuri a deliberativului local, ultima din acest mandat.

‘Astăzi avem ultima şedinţă de Consiliu Local din acest mandat. Din respect pentru un cetăţean care s-a implicat foarte mult la nivelul municipiului Suceava, Ştefan Mandachi, am propus să-l desemnăm Cetăţean de onoare al Sucevei, având în vedere implicarea sa în perioada pandemiei de coronavirus, de la cazare, mâncare, până la strângerea de fonduri pentru spitale. Am în vedere să ofer acest titlu şi altor persoane care s-au implicat în lupta cu coronavirusul, am solicitat spitalului să ne transmită o listă‘, a spus Lungu.

Primarul a spus că îi va înmâna personal lui Mandachi diploma de Cetăţean de onoare al Sucevei la premiera filmului-manifest realizat de el, ’30 ani şi 15 minute’, ce va avea loc miercuri la Cinema City din Iulius Mall. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)