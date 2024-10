Noi nereguli la Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” din Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 6 octombrie 2023, 10:29 / actualizat: 6 octombrie 2023, 17:39

În raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei, care vizează tratamentul pacienţilor internaţi în unităţi de psihiatrie şi al persoanelor din centrele de îngrijire a rezidenţilor este inclus și Spitalul de Psihiatrie „Pădurenu Grajduri”, din județul Iași.

Managerul instituției, Victor Idricianu, a declarat, pentru postul nostru de radio, că regulamentul intern din cadrul unității pe care o conduce este respectat cu strictețe de către angajați, iar, în cazul în care sunt semnalate abateri, aceștia sunt sancționați conform legii.

Victor Idricianu: Am văzut că este o apreciere cu titlu colectiv în acel raport și include și instituția noastră, la fel cum am răspuns și la alți colegi de-ai dvs. nu am avut asemenea sesizări de o foarte bună bucată de timp și vă asigur, cum i-am asigurat și pe ceilalți, că la noi în instituție regulamentul intern se respectă cu strictețe și orice angajat al nostru știe că în momentul în care are o purtare necunviincioasă cu un pacient, va suporta toate rigorile, fără niciun fel de de excepții. Acum nu știu dacă este din cauza asta, dacă într-adevăr personalul nostru este mai cizelat ca în alte părți, nu pot eu, nu sunt în măsură să judec lucrurile astea.