Neamţ: Doi suspecţi reţinuţi de procurorii DIICOT pentru trafic de minori şi pornografie infantilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 14:52

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 26 și 40 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În sarcina persoanei de 40 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la finele lunii noiembrie 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore (16 ani), instituționalizată, persoana, de 40 de ani, ar fi recrutat-o și împreună cu persoana, de 26 ani, ar fi adăpostit-o în diverse locații, în scopul exploatării sexuale.

Victima ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost, sumele provenite din activitatea infracțională fiind însușite de către persoanele în cauză.

De asemenea, cercetările au reliefat că, în luna decembrie 2025, persoana, de 40 de ani, ar fi realizat, cu telefonul mobil, un material video, în care victima minoră apare în ipostaze sexuale explicite, videoclip pe care l-ar fi stocat în același dispozitiv.

În urma percheziției efectuate, la data de 9 decembrie 2025, de către polițiști, au fost găsite și ridicate înscrisuri. (Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)