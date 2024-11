Municipiul Focşani are un buget de şase ori mai mic decât necesarul financiar pentru asigurarea cheltuielor până la finalul anului

Publicat de , 14 septembrie 2021, 13:44

Municipiul Focşani are un buget de şase ori mai mic decât necesarul financiar estimat pentru asigurarea cheltuielor până la finalul anului. Cei mai mulţi bani se duc către salarii, investiţii şi subvenţionarea preţului energiei termice. Corespondentul RRA, Gabriel Sava, explică:

După ce a fost aproape două luni blocat, ca urmare a unor dispute care au ajuns inclusiv în instanţă, bugetul local al municipiului Focşani pe anul în curs mai are nevoie de circa 26 – 28 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile estimate până la final de an.

Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focşani: Din calculele făcute de colegii mei, doar că partea de funcţionare am avea nevoie de un buget de 19.827.000 de lei. Din actualizarea estimată, deocamdată, în actualizare contracte cu constructorii am avea nevoie de aproximativ 12.194.000 de lei şi, în plus, solicitarea venită de la Clubul Sportiv Municipal de cel puţin încă 2 milioane de lei pentru a se putea asigura o funcţionare la limita de subzistenţă. Deci ar însemna o sarcină bugetară în acest moment pentru municipiul Focşani de 34 de milioane de lei, în contextul în care în fondul de rezervă mai avem doar 6.194.000 de lei.

Estimata creştere a preţului la căldură şi apă caldă, produse în sistem centralizat, va duce şi la creşterea subvenţiei pentru populaţie. Locuitorii municipiului nu ar trebui să plătească mai mult în iarna care luminează pentru aceste servicii.

Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focşani: În acest moment, în buget avem 1.600.000 de lei la acest capitol şi din informaţiile nostre, începând cu 1 octombire, preţul gigacaloriei va creşte undeva la 833 de lei pe gigacalorie, faţă de 400 de lei. Preţul suportat de populaţie este doar de 285 de lei pe gigacalorie. Deci, practic, de la bugetul local vom avea nevoie de 6.620.000 de lei, diferenţă de preţ la energia termică livrată către populaţie.

La recenta rectificare bugetară, Vrancea a primit cu puţin peste 6 milioane de lei care vor trebui distribuiţi între toate cele 73 de primării din judeţ. Visteria locală nu se va putea baza pe venituri suplimentare din cota de taxe şi impozite, întrucât valoarea de până acum nu a depăşit-o pe cea estimată la întocmirea bugetului local pentru anul în curs.

RADOR