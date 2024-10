Ministrul transporturilor a semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru DN 2L, Soveja-Lepşa

Publicat de gabrielarotaru, 27 iulie 2020, 19:30

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a semnat astăzi la Focşani contractul de proiectare şi execuţie pentru Drumul Naţional 2L, Soveja-Lepşa, cu o lungime de 16 km, un proiect în valoare de peste 106 milioane de lei fără TVA.

El a cerut constructorului, o firmă din Galaţi, să se grăbească cu proiectarea drumului şi să înceapă lucrările propriu-zise anul acesta.

Lucian Bode: Perioadă de proiectare – şase luni, perioadă de execuţie, 24 de luni. Vreau ca perioada de proiectare să o comprimaţi. Eu cred că în acest an puteţi începe lucrările. Este foarte limpede cred şi pentru dumneavoastră ce abordare are guvernul Orban şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în ceea ce priveşte ritmul de implementare a acestor proiecte. Eu vreau să ţineţi pasul cu ritmul cu noi, cu dorinţa noastră de modernizare a infrastructurii şi în acest an să înceapă lucrările.

Potrivit constructorului care urmează să efectueze lucrările, drumul Soveja-Lepşa se încadrează într-o categorie superioară de dificultate, doar trei kilometri fiind uşor accesibili. Restul drumului va avea, între altele, opt viaducte de coastă, drumul fiind încastrat în munte, şi două poduri.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)