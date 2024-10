Iaşul, primul municipiu din ţară care primeşte titlul de ‘Comunitate sustenabilă’

Municipiul Iaşi este primul oraş din România care a primit Certificatul de ‘Comunitate sustenabilă’ în domeniul eficienţei energetice în conformitate cu sistemul European Energy Award, înmânarea distincţiei fiind făcută în cadrul unei ceremonii la care a participat şi ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Arthur Mattli.

Primarul Mihai Chirica a declarat că acest Certificat de ‘Comunitate sustenabilă’ în domeniul eficienţei energetice este acordat în conformitate cu sistemul European Energy Award, lansat prima dată în Elveţia sub numele de Energiestadt.

‘Astăzi suntem aici pentru a participa la un eveniment legat de durabilitate. Au fost câteva motive principale pentru care mi-am dorit să fiu prezent aici la înmânarea acestui titlu european Primăriei Iaşi. Primul motiv este că Secretariatul Internaţional pentru acordarea acestui premiu se află în Elveţia, al doilea motiv este că a doua tranşă a contribuţiei elveţiene va facilita implementarea acestui premiu în România. Am susţinut cu fonduri elveţiene implementarea de planuri de acţiune pentru durabilitate. Felicităm municipalitatea ieşeană pentru că reuşit să parcurgă toţi paşii necesari pentru a fi declarată cel mai durabil oraş. De asemenea, doresc să vă felicit pentru semnarea convenţiei primarilor la nivel european, care înseamnă reducerea cu 25% a consumurilor energetice, şi cu 25% îmbunătăţirea eficienţei. Acest premiu este desemnat oraşului care este denumit ‘oraş energie’. În 1991 un oraş elveţian a primit acest premiu de oraş energie. De atunci 461 de oraşe din Elveţia au primit acest premiu, iar 60% din populaţia elveţiană trăieşte în oraşe eficiente energetic. Considerăm că este foarte normal ca schimbul de bune practici să aibă loc între Elveţia şi România şi în acest domeniu al eficienţei energetice a oraşelor. În anii 70 oraşe eficiente energetic era o ficţiune, în anii 90 a devenit o viziune, în 2021 vedem că în Iaşi a devenit o realitate. Sunt convins că în viitor va deveni o necesitate. Nu am nicio îndoială că această cale aleasă este o necesitate‘, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Arthur Mattli.

Oficialul a avut şi o întrevedere cu primarul Iaşiului, ocazie cu care au fost prezentate un scurt bilanţ al cooperărilor cu ambasada şi proiecte de viitor.

‘Este o mare bucurie, e un moment important să fiu aici la Iaşi. Plimbându-mă astăzi pe străzile din Iaşi am văzut schimbări în bine în acest oraş minunat. Am avut azi deja discuţii foarte fructuoase despre numeroasele cooperări dintre Elveţia şi Iaşi din trecut, şi am discutat de asemenea şi despre viitoarele colaborări. Pentru noi este important ca pe baza acestei contribuţii elveţiene această colaborare să continue pentru că suntem convinşi că naţiunile noastre vor creşte mai puternice cu cât vom lucra împreună. Scopul nostru este să reducem disparităţile şi inechităţile sociale. A doua parte de finanţare a contribuţiei elveţiene a fost aprobată în Parlament în decembrie 2019 şi va începe să fie implementat imediat ce condiţiile o vor permite. Între timp scopul nostru este să identificăm domenii în care această contribuţie elveţiană să fie direcţionată. Au fost deja domenii în care am colaborat excelent: domeniul sănătăţii, al transportului public şi al energiei‘, a mai spus, în timpul conferinţei de presă, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România.

Prin Programul de Cooperare Elveţia – România, care şi-a propus să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, s-a finanţat proiectul ‘Instituţionalizarea European Energy Award în România’, o schemă de certificare recunoscută la nivel European. Totodată, prin programul European CoME EASY s-a continuat armonizarea European Energy Award cu alte sisteme de evaluare a comunităţilor. Ambele proiecte au fost dezvoltate de către Romania Green Building Council.

‘Iaşiul este primul municipiu din România care a devenit comunitate sustenabilă. De ce Iaşiul? Pentru noi a contat foarte mult efortul pe care l-a făcut în ultimii ani ca să iasă dintr-o zonă de umbră, sau de zona aceasta de Moldova din care toată lumea pleacă. Se aduc aceste companii străine. Deci e un efort şi din partea mediului privat care a făcut să se schimbe situaţia Iaşiului să devină atractiv şi să dea o şansă tineretului şi să rămână aici să îşi găsească un job din care să câştige decent şi să nu mai plece în străinătate‘, a declarat, pentru AGERPRES, Dorin Beu, preşedintele Consiliului Român al Clădirilor Verzi şi, totodată, preşedintele Romanian Green Building Council (RoGBC) Transilvania.

La rândul său, primarul Mihai Chirica a declarat că o astfel de distincţie onorează dar şi obligă în acelaşi timp.

‘De astăzi am intrat în elita oraşelor sustenabile, din punct de vedere al mediului. Pentru noi reprezintă o obligaţie permanentă întrucât tot ce va face oraşul în continuare trebuie să vizeze şi componenta de mediu, de la autorizaţiile de construire, atât de la noi cât şi pentru orice altă persoană care o va solicita de la Primăria Iaşi, de la toate proiectele care vor trebui să aibă componentă de mediu, de la tot ceea ce facem la nivelul educării tinerii generaţii pentru a respecta natura şi mediul. Acordarea acestui premiu confirmă eforturile comunităţii locale de a implementa măsurile din Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică şi constituie baza unui concept integrat al pachetelor de proiecte care au ca obiect creşterea eficienţei energetice pe toate componentele: iluminat public, transport local, sistem încălzire centralizat şi servicii de gospodărire locală. Ne onorează acest premiu pentru că suntem primul oraş din România care primim această distincţie. În Europa de Vest sunt multe oraşe care au ajuns la nivelul maxim de oraşe gold, în care 75% dintre proiectele de mediu sunt implementate, noi am ajuns la 50% şi sperăm să creştem în continuare‘, a declarat primarul Mihai Chirica.

După ceremonie, cei prezenţi s-au deplasat în intrarea în oraş din zona Păcurari, unde a fost amplasat şi dezvelit indicatorul de ‘Comunitate Sustenabilă’. De asemenea, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România şi primarul Mihai Chirica au efectuat o vizită şi la sediul Companiei de Transport în Comun Iaşi, societate care, de-a lungul timpului, a avut o colaborare foarte bună cu diverşi parteneri din Elveţia.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)