Iaşi: Trei grădiniţe vor fi refăcute cu bani din Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli Sigure şi Sănătoase’

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 19:50

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a informat, luni, că a semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei contractele de finanţare, prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli Sigure şi Sănătoase’, a lucrărilor de demolare şi reconstruire a imobilelor cu risc seismic în care funcţionează trei grădiniţe.

Potrivit unui comunicat de presă, pentru Corpul A al Grădiniţei cu Program Normal nr. 21 din şoseaua Naţională nr. 45, parte din structura Şcolii Gimnaziale ‘Alexandru cel Bun’, s-a obţinut o finanţare de peste 7 milioane de lei. Clădirea, cu o suprafaţă desfăşurată de 466,67 metri pătraţi, a fost construită în anul 1945. Dat fiind riscul seismic constatat de experţi şi al autodemolării, activitatea grădiniţei, cu cei 46 de preşcolari, a fost relocată în cursul anului 2023.

Prin acelaşi program vor fi finanţate şi lucrările la două dintre corpurile în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din strada Ţuţora nr. 3, din structura organizatorică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12. Clădirile, cu o suprafaţă desfăşurată de 648 de metri pătraţi, au fost construite în 1967. Activitatea personalului didactic şi a celor 60 de preşcolari a fost relocată în urmă cu trei ani, după ce expertizele au demonstrat faptul că imobilele nu sunt sigure.

Valoarea finanţării obţinute pentru această grădiniţă este de 11.725.766,73 lei.

Prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli Sigure şi Sănătoase’ vor fi finanţate şi lucrările la Grădiniţa cu Program Normal nr. 23, care face parte din structura organizatorică a Şcolii Gimnaziale ‘Ion Creangă’. Grădiniţa are sediul pe şos. Arcu nr. 48, într-o clădire construită în anul 1929. Suprafaţa desfăşurată a clădirii înainte de intervenţii este de 510 metri pătraţi. Grădiniţa avea 106 utilizatori, din care 96 de copii. În acest caz valoarea finanţării este de 7.813.907,08 lei.

‘Dată fiind vechimea şi starea precară a clădirilor celor trei grădiniţe, cea mai bună soluţie constă în demolarea şi reconstruirea acestora, eventual cu o capacitate mărită’, menţionează sursa citată.

Valoarea totală a celor trei contracte de finanţare este de 26.667.294,97 lei, circa 5,3 milioane de euro.

Prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli sigure şi sănătoase’ sunt finanţate lucrările de consolidare şi refuncţionalizare a imobilelor – monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 – Liceu, vechi din 1891, şi Corp C2 – Cantină). Aceste lucrări beneficiază de o finanţare de 162.561.321,47 lei – cea mai mare din ţară! – prin programul menţionat.

De asemenea, pe 24 aprilie primarul Mihai Chirica şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, au semnat contractul de finanţare, prin Programul Naţional de Investiţii ‘Şcoli sigure şi sănătoase’, a lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a cantinei Colegiului Tehnic ‘Gheorghe Asachi’. Bugetul total al acestui proiect este de aproape 26 milioane lei.

Prin acelaşi program municipalitatea ieşeană poate obţine finanţare pentru consolidarea, reabilitarea şi eficientizarea energetică altor trei clădiri ale Colegiului Pedagogic ‘Vasile Lupu’. De asemenea, Primăria face demersuri pentru a obţine finanţare prin această sursă pentru consolidarea, reabilitarea şi eficientizarea energetică a Corpului ‘Matei Millo’ al Colegiului Naţional de Artă ‘Octav Băncilă’, investiţia fiind estimată la 13,44 milioane lei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)