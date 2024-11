Iași: Teatrul Luceafarul FITPTI – 2022

Marți, 4 octombrie, ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul):

Teatrul ACT București – FETE ȘI BĂIEȚI de Denis Kelly

O întâlnire neașteptată într-un aeroport se transformă într-o intensă, pasională și nebunească relație. Piesa Fete și băieți spune povestea unei familii aparent obișnuite – un El și o Ea care se mută împreună, își cumpără o casă, au doi copii. Dar apoi lumea lor începe să se destrame și lucrurile iau o întorsătură tulburătoare.

„În 2018, Cristi mi-a trimis mai multe piese și m-a rugat să le citesc și să-i spun cum mi se par. Printre ele era și Fete și băieți. Țin minte perfect momentul când am citit-o. Țin minte și unde stăteam, și cu ce eram îmbrăcată. Pare ciudat, dar îmi amintesc perfect. Citeam și, în timp ce citeam, în cap a început să-mi sune vocea acestei femei. Cuvintele se transformau instantaneu în imagini și, pe parcursul lecturii, am uitat ca e o piesă de teatru. L-am sunat imediat după și i-am zis: «Cristi, povestea asta trebuie să ajungă la oameni!». Suntem în 2022. Ne-a luat patru ani s-o facem. Dar senzația mea e aceeași: trebuie să vă spun povestea asta!” Raluca Aprodu

Regia: Cristi Juncu

Traducerea: Raluca Aprodu și Cristi Juncu

Mulțumiri speciale Cristinei Milea, Mihaelei Velicu și lui Ion Cornescu

Cu: Raluca Aprodu

Lighting design: Bogdan Gheorghiu

Marți, 4 octombrie, ora 19 (sala Coandă, Palatul Culturii):

AIMEZ-VOUS BRAHMS? Concert FILIP PAPA, HORIA MIHAIL

În program: Joseph Haydn, Manuel De Falla, Johannes Brahms

Violoncelistul Filip Papa este unul dintre muzicienii de elită români, recunoscut internațional mai ales ca violoncelist al cvartetului de coarde “Ad Libitum” al Filarmonicii “Moldova” din Iași, alături de violoniștii Remus Azoiței, Șerban Mereuță si violistul Bogdan Bișoc. Cvartetul a câștigat numeroase premii de anvergură: Marele Premiu, Premiul juriului presei internaționale și premiul Mecenat Musical (Evian, Franța, 1997); Premiul I la concursul Max Reger (Sonderhausen, Germania) etc. Discografia sa ca membru al cvartetului Ad Libitum cuprinde înregistrări pentru Naxos, Vielenhaut Records, Electrecord si Quartz Media Production, toate primite cu ovații în presa internațională de specialitate. A apărut în festivaluri importante precum Printemps des Arts la Monte Carlo, Orlando în Olanda, Luberon în Franta, Bensheim în Germania, Gstaad în Elveția, RadiRo și Festivalul Enescu de la București. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroși artiști de anvergură, precum Bujor Prelipcean, Dan Prelipcean, Martin Lovett și Norbert Brainin din cvartetul ″Amadeus″, Wolfgang Laufer din cvartetul ″Fine Arts″, Stefan Metz sau Raphael Hillier. Ca solist a împărțit de multe ori scena cu muzicieni precum Remus Azoiței, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Alexandra Gutu, Răzvan Suma, Gabriel Popa, Horia Mihail, Cristina Anghelescu, Valentin Gheorghiu, Daniel Goiți. O carieră de concerte de peste 35 de ani l-a dus pe Filip Papa în sălile cele mai celebre, incluzând Cortot Paris, Diligentia Haga, Konzerthaus Berlin, Conzertgebouw Amsterdam, Kaisersaal Frankfurt, Wigmore Hall Londra, Beethoven Haus Bonn etc. Filip Papa este solist concertist al Filarmonicii ″Moldova″ Iași și lector universitar doctor la Universitatea ″George Enescu″ din Iași.