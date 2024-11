Iaşi: Târg cu locuri de muncă dedicat românilor din diaspora, organizat pe pietonalul Ştefan cel Mare

UPDATE – Aproape 40 de agenţi economici au venit, vineri, pe pietonalul din centrul Iaşiului, pentru a participa la târgul locurilor de muncă dedicat românilor din diaspora, eveniment organizat de Primăria Municipiului Iaşi şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM).

Cei 38 de agenţi economici din Iaşi participanţi la eveniment au oferit 300 de locuri de muncă românilor din diaspora.

‘Ceea ce facem astăzi aici este să transmitem un semnal că dorim să aibă opţiunea de a munci şi a trăi acasă, că este o alegere proprie şi nu o constrângere de a munci şi a trăi în străinătate’, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Gabriela Vasilache, directorul AJOFM Iaşi.

Primarul Mihai Chirirca a menţionat că evenimentul face parte din programul ‘Sărbătoarea Diasporei – Iaşul este acasă!’ – ediţia 2021.

‘Anul acesta am vrut să venim în întâmpinarea celor din diaspora cu un program mai diversificat, nu doar cu acţiuni culturale. Am vrut să le oferim şi posibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă pe plan local. Poate vizita din această vară îi motivează să se întoarcă acasă. Iaşiul arată altfel de cum l-au lăsat ei. Vrem să le arătăm că există oportunităţi de a munci şi aici în ţară. Oportunităţile oferite de firmele care şi-au trimis reprezentanţii la acest eveniment confirmă acest lucru. De la specialişti în domenii de vârf, IT, construcţii, mecanică, precum şi locuri de muncă pentru necalificaţi ,dar plătiţi rezonabil, în Iaşi şi în România’, a declarat primarul Mihai Chirica.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că Iaşiul înseamnpă ‘acasă’ pentru mai bine de un milion de oameni, iar administraţia locală şi cea judeţeană au obligaţia să contribuie la crearea de oportunităţi pentru toţi cei care vor să trăiască o viaţă prosperă în comunitatea în care s-au născut

‘Luna Diasporei este luna în care românii de pretutindeni se întorc în ţară, ne oferă nouă prilejul să le demonstrăm şi ieşenilor reveniţi din străinătate că proiectele care înseamnă dezvoltare pentru judeţul nostru încep să se concretizeze. Schimbăm în bine comunităţile noastre şi cu gândul la ei, pentru a le oferi motive ca într-o bună zi să revină în ţară definitiv. Unul dintre cele mai importante lucruri rămâne, evident, accesibilitatea locurilor de muncă. Felicit Primăria Iaşi şi AJOFM pentru că au creat legătura între diaspora şi angajatorii locali în cadrul acestui târg al locurilor de muncă’, a spus Costel Alexe. AGERPRES

Primăria Municipiului Iași și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) vor organiza un târg al locurilor de muncă dedicat românilor din diaspora.

Evenimentul va avea loc vineri, 27 august, în intervalul orar 10.00 – 18.00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, fiind inclus în cadrul programului „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este acasă!” – ediția 2021.

Agenții economici își vor promova activitatea și oferta de locuri de muncă în cadrul standurilor pe care Primăria Municipiului Iași le va pune la dispoziție. Cetăţenii români din diaspora care doresc să se întoarcă acasă și să devină persoane active pe piaţa muncii au astfel oportunitatea de a interacţiona direct cu potenţiali angajatori ieşeni sau de a primi informațiile prin intermediul familiilor, prietenilor sau reprezentanților Biroului Diaspora din cadrul Primăriei.

Biroul Diaspora transmite săptămânal oferta locurilor de muncă puse la dispoziție de AJOFM către oficiile diplomatice și consulare, centrele consulare, asociațiile românești și mass-media de limba română din afara granițelor, transmite Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași.