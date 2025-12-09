Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Recital de cobză la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 16:17

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este partener în desfășurarea evenimentului „Recital de cobză”, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în cadrul proiectului „Cobza – Primele acorduri. Salvagardarea și revitalizarea patrimoniului muzical tradițional”, dedicat recuperării și promovării unui instrument emblematic al tradiției muzicale românești.

Evenimentul va avea loc miercuri, 10 decembrie 2025, începând cu ora 17.00, în Salonul Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu” și va reuni momente muzicale pregătite de grupul de cursanți ai proiectului, care vor susține un recital instrumental, marcând primele rezultate ale programului de instruire.

Publicul va avea parte și de un program de colinde, susținut de Grupul vocal „Răsunete” al CJCPCT Iași, oferind atmosfera caldă și autentică a sărbătorilor de iarnă.

„Vă invităm să vă bucurați de muzică și de tradiții, în atmosfera plină de farmec a casei lui Mihail Kogălniceanu, o clădire-monument cu un patrimoniu foarte valoros, care merită redescoperit cu fiecare ocazie”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Desfășurarea acestui eveniment corespunde cu momentul ceremoniei de la New Delhi, India în cadrul căreia instrumentul este introdus în patrimoniul UNESCO, în urma depunerii dosarului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” de către România împreună cu Republica Moldova”.

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar realizarea sa a fost posibilă prin implicarea partenerilor culturali locali și naționali.

Situat în Iași, pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 11, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” este deschis publicului de vineri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet). (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

 

