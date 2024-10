Iaşi: O nouă premieră în aer liber a Teatrului Naţional ‘Vasile Alecsandri’

Actorii Teatrului Naţional ‘Vasile Alecsandri’ din Iaşi vor interpreta, în premieră, spectacolul ‘Trei’, o adaptare după piesa ‘Trei pe un balansoar’, de Luigi Lunari.

Din cauza măsurilor impuse pe perioada pandemiei de coronavirus, spectacolul va fi interpretat duminică seara, în aer liber, pe scena special amenajată în parcul Teatrului Cub. Acesta este al doilea spectacol în aer liber al artiştilor Naţionalului ieşean, de la începerea pandemiei de COVID-19, după comedia ‘Jocul dragostei şi al întâmplării’ de Pierre Marivaux, în regia lui Ovidiu Lazăr.

Premiera spectacolului ‘Trei’ oferă spectatorilor posibilitatea să îl vadă pe Teodor Corban atât în ipostaza de actor cât şi în cea de regizor, alături de actorii Constantin Puşcaşu, Ionuţ Cornilă şi Ştefi Sandu. Scenografia piesei îi aparţine Alinei Dincă-Puşcaşu.

Teodor Corban a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că ‘Trei’ este o comedie cu nuanţe filosofice care îşi doreşte să aducă publicului stare de bine. Din perspectiva regizorului, el a spus că ‘este o piesă pentru actori’.

‘Textul lui Luigi Lunari s-a potrivit foarte bine cu situaţia pe care o trăim acum. Textul iniţial era doar o comedie nevinovată, foarte italienească, dar am adaptat-o mai spre simţurile noastre româneşti, la care am adăugat prăpăstoşenia noastră genetică, care ne face atât de unici, pendulând între Caragiale şi Ionesco. Are nişte adăugiri cehoviene, chiar gogoliene, dar structura a fost păstrată integral’, a arătat regizorul spectacolului.

Astfel de spectacole în aer liber sunt o adevărată provocare, a declarat, la rândul său, actorul Constantin Puşcaşu.

‘În primul rând din cauza zgomotului, pentru că trebuie să îl ignori şi să te concentrezi. Sunt şi cetăţenii care se opresc şi se întreabă în plin spectacol: ‘Ce e aici? Aaaaaa, teatru!’ şi trec mai departe. Spectacolul nostru e un spectacol profund, cu un joc actoricesc profund filosofic care nu se pretează la jucat în aer liber dar nu avem ce face, trebuie să ne facem meseria chiar şi în astfel de condiţii. Noi când ne-am apucat de această piesă, acum un an, nu era vorba de pandemie. Acum am văzut foarte multe similitudini, precum izolarea, când oamenii sunt puşi în faţa unor momente critice şi Cel de Sus ne arată că trebuie să nu fim atât de preocupaţi de cele fizice şi să reflectăm mai mult asupra vieţii sau a morţii‘, a declarat actorul Constantin Puşcaşu.

Pentru actriţa Ştefi Sandu, care abia a terminat studiile universitare, ‘cea mai bună şcoală este scena’ pentru că ‘te înveţi altfel cu oamenii care trec prin scenă’.

‘E o energie nouă pentru mine deşi am mai jucat într-un spectacol de echipă. Provocările cred că au fost că am voie să mă joc mai mult, că nu e chiar atât de grav, nu e chiar atât de important să pun atâta presiune pe mine pentru că oamenii sunt oameni şi din joacă porneşte totul. Să joc alături de doi actori importanţi precum Teo Corban şi Constantin Puşcaşu a fost foarte greu, pentru că eu chiar îl dădeam exemplu pe domnul Teo Corban la ‘Istoria Teatrului’ spunând că e un actor pe care îl admir. Aveam impresia că ei sunt nişte titani, nişte oameni care nu greşesc. La repetiţii îmi era teamă să nu greşesc, dar am văzut că suntem cu toţii oameni şi avem cu toţii aceleaşi întrebări şi totul decurge natural‘, a declarat Ştefi Sandu.

Piesa ‘Trei pe un balansoar’ de Luigi Lunari a avut premiera în 1990, la Teatro dell’Accademia dei Filodrammatici din Milano, şi a fost tradusă în 28 de limbi. În prezent este jucată peste tot în lume. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)