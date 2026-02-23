Iași: Mașină căzută în râul Bahlui, șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 09:32

Astăzi, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în zona râului Bahlui, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, respectiv:

•două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS);

•un echipaj de prim ajutor calificat (EPA),

cu un total de 13 pompieri militari.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în albia râului Bahlui. Persoana aflată în autoturism s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție, fiind găsită pe mal. Aceasta era conștientă și cooperantă și a fost evaluată medical de către echipajul EPA.

În autoturism nu se mai aflau alte persoane.

Pompierii acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea zonei și sprijinirea operațiunilor pentru scoaterea autoturismului în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.

Recomandări preventive:

•Adaptați viteza la condițiile de drum și la starea carosabilului;

•Evitați manevrele bruște, mai ales în zonele cu risc de derapaj sau în apropierea cursurilor de apă;

•Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe;

•Păstrați o distanță de siguranță față de marginea carosabilului, în special în zonele fără parapete de protecție;

•Apelați imediat numărul unic de urgență 112 în cazul producerii unui accident.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește cetățenilor importanța respectării regulilor de circulație și a adoptării unui comportament preventiv pentru protejarea vieții și a bunurilor.

Informații despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro (Radio Iași/ FOTO ISU Iași)