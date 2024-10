Iaşi: La Mănăstirea Căpriana va fi înfiinţat primul muzeu religios din Republica Moldova

28 iulie 2020

Reprezentanţii Complexului Muzeal Naţional Moldova din Iaşi şi cei ai Mănăstirii Căpriana din Republica Moldova au lansat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, proiectul ‘Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization’ (EnCaMo).

Managerul Complexului Naţional Moldova (CMNM) din Iaşi, Lăcrămioara Stratulat, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că proiectul are o durată de 18 luni, este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Valoarea totală a proiectului este de peste 109.000 euro.

‘Proiectul vizează conservarea, valorificarea şi promovarea turistică a patrimoniului ecleziastic unic, cu valoare istorică, patrimoniu cultural transnaţional comun, prin înfiinţarea la Mănăstirea Căpriana a primului muzeu religios din Republica Moldova, cu patrimoniu ecleziastic descoperit în cadrul cercetărilor arheologice efectuate la acest aşezământ. În cadrul CMNM din Iaşi va fi organizată o expoziţie virtuală permanentă, în vederea creşterii numărului de turişti. Proiectul prevede şi alte activităţi, precum cursuri de instruire şi formare în domeniul conservării şi valorificării muzeale a patrimoniului ecleziastic arheologic, simpozion internaţional, expoziţie temporară cu artefactele din patrimoniul viitorului muzeu al Mănăstirii Căpriana’, a spus Lăcrămioara Stratulat.

Unul dintre managerii de proiect, dr. Maria Geba, şef Centru de Cercetare şi Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul CMNM Iaşi, a declarat că proiectul vizează personalul din instituţii de cult, muzee, turişti, agenţii de turism, dar şi publicul larg, indiferent de vârstă, apartenenţă religioasă, educaţie, din cele două ţări partenere.

‘Obiectivele şi rezultatele ce vor fi obţinute în cadrul proiectului EnCaMo sunt unice atât pentru România, prin conceperea şi implementarea expoziţiei virtuale permanente, cât şi pentru Republica Moldova, prin realizarea primului muzeu religios cu obiecte rezultate din săpături arheologice. La Iaşi vom face, prin intermediul CMNM, o expoziţie folosind tehnologii ultramoderne folosite în SUA, Coreea de Sud, ţări Arabe’, a precizat Maria Geba.

Prezent la conferinţa de presă, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că astfel de proiecte întăresc relaţiile dintre românii aflaţi la dreapta şi la stânga Prutului.

‘Aceste proiecte vin să întărească relaţia dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iar România poate fi legătura dintre ele, motiv pentru care trebuie să implementăm cât mai multe proiecte. Ştim toţi, situaţia din Republica Moldova nu este tocmai favorabilă, presiunile la care este supusă populaţia românilor de dincolo de Prut sunt evidente şi dirijate spre a-i scoate de sub influenţa Uniunii Europene. Trebuie să facem eforturi comune pe toate planurile, atât din punct de vedere administrativ cât şi cultural şi mai ales politic pentru a ne apropia cât mai mult de Republica Moldova’, a menţionat Chirica.

Echipa partenerului din Republica Moldova a participat la acest eveniment online. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)