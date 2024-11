IAȘI: Eveniment de multiplicare la finalul Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus Plus „CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all”

Publicat de gabrielarotaru, 10 decembrie 2021, 06:00 / actualizat: 10 decembrie 2021, 10:47

În perioada septembrie 2019 – decembrie 2021, un consorțiu format din nouă parteneri din opt țări europene au implementat Proiectul de Parteneriat Strategic „CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all”, finanțat prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea Cheie 2, linia bugetară dedicată educației adulților.

Liderul de proiect este Asociația Formethic, cu sediul în Toulouse, Franța, iar partenerii sunt organizații din Grecia (Epimorphotikis, din Kilkis, și Dias Vet, din Trikala), Italia (Euphoria, din Roma), Suedia (Mobilizing Expertise, din Lund), Letonia (Mantefiels, din Trenči), Bulgaria (Rousse Industrial Association, din Ruse), Polonia (Arena i Swiat Association, din Leszno) și România (Complexul Muzeal Național „Moldova”, din Iași).

Obiectivele proiectului au fost să contribuie la sustenabilitate, performanță și eficiență prin promovarea CSR în domeniul educațional european și prin dezvoltarea competențelor educatorilor în domeniul CSR. Pentru îndeplinirea acestor obiective, consorțiul a conceput patru produse intelectuale: un raport de benchmark și materialitate, o platformă online ce conține cursuri gratuite pe subiecte din domeniul CSR, un repertoriu de linii directoare și bune practici CSR, precum și un instrument de auto-diagnoză. Responsabilitatea în realizarea acestor rezultate a fost distribuită între parteneri, care au cooperat îndeaproape pentru finalizarea lor.

Astfel, în data de 10 decembrie 2021, în intervalul orar 11.00 – 14.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii, va avea loc evenimentul de multiplicare, ce marchează și finalul proiectului. Agenda evenimentului include prezentări și demonstrații practice legate de utilizarea rezultatelor proiectului, precum și discuții pe teme din domeniul CSR. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)