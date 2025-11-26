Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iași: Descoperiri arheologice de excepție la Dobrovăț, rezultate ale unui amplu proiect internațional româno-chinez

Iași: Descoperiri arheologice de excepție la Dobrovăț, rezultate ale unui amplu proiect internațional româno-chinez

Iași: Descoperiri arheologice de excepție la Dobrovăț, rezultate ale unui amplu proiect internațional româno-chinez

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 06:58

Sub egida Ministerului Culturii, prin Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, a Academiei Române, prin Institutul de Arheologie din Iași, precum și a Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze, prin Institutul de Arheologie din Beijing, în perioada 2019 – 2025 s-a derulat un proiect de cercetare de anvergură, dedicat efectuării de săpături arheologice sistematice în situl de la Dobrovăț – Pădurea Buda, județul Iași.
„Proiectul de la Dobrovăț reprezintă un exemplu remarcabil de colaborare internațională, rezultatele excepționale ale acestor cercetări fiind prezentate publicului la Palatul Culturii”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Situat la aproximativ 5 km de satul Dobrovăț, situl arheologic a fost investigat de o echipă mixtă româno-chineză, devenind în același timp un veritabil șantier-școală, în care au colaborat specialiști din multiple domenii: arheologi, geofizicieni, antropologi, zooarheologi, restauratori, conservatori și muzeografi. Obiectivul central al proiectului a fost identificarea unor posibile explicații privind asemănările remarcabile dintre culturile Cucuteni-Tripolie și Yangshao, două dintre cele mai importante civilizații preistorice ale lumii.
În cadrul cercetărilor au fost investigate 9 locuințe aparținând culturii Cucuteni, alături de mai multe complexe atribuite culturii Cozia-Saharna, printre care și mormântul unui copil. Locuințele cucuteniene au oferit date esențiale privind tehnicile de construcție, organizarea spațiului intern și existența unor complexe de cult, unele dintre acestea fiind unice până în prezent în arealul Cucuteni.
Rezultatele acestor ani de cercetări sunt reunite în cadrul expoziției „Descoperiri de excepție la Dobrovăț”, care va fi deschisă publicului la Palatul Culturii, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, în perioada 28 noiembrie 2025 – 1 februarie 2026.
Expoziția aduce în prim-plan cele mai valoroase artefacte descoperite în situl de la Dobrovăț-Pădurea Buda, oferind vizitatorilor o perspectivă asupra unuia dintre cele mai importante șantiere arheologice internaționale desfășurate în România.
Vernisajul va avea loc vineri 28 noiembrie 2025, începând cu ora 13.00. Evenimentul va fi prezentat de cercetător dr. Cornelia-Magda Lazarovici și dr. Lăcrămioara Stratulat, Director General Adjunct al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.
Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:15

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta astăzi în Parlament Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, care va fi...

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării
Suceava: Mai multe străzi din municipiu rămân fără gaze naturale
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 07:04

Suceava: Mai multe străzi din municipiu rămân fără gaze naturale

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Suceava: Mai multe străzi din municipiu rămân fără gaze naturale
Muzeul Judeţean Botoşani: Colocviu comemorativ „Nicolae Iorga – 85 de ani de la trecerea în eternitate”
Prim plan miercuri, 26 noiembrie 2025, 07:01

Muzeul Judeţean Botoşani: Colocviu comemorativ „Nicolae Iorga – 85 de ani de la trecerea în eternitate”

Muzeul Judeţean Botoşani organizează joi, 27 noiembrie 2025, ora 13.00, în amfiteatrul Colegiului Național „A.T. Laurian”, colocviul...

Muzeul Judeţean Botoşani: Colocviu comemorativ „Nicolae Iorga – 85 de ani de la trecerea în eternitate”
(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 12:53

(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui

Drona semnalată dimineaţă pe radare în judeţele Tulcea şi Galaţi a fost găsită prăbuşită în zona Puieşti, judeţul Vaslui, a anunţat...

(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 12:20

(AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”

La Iași, se desfășoară,  astăzi, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a șasea ediție a Forumului Educației...

(AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 11:43

(AUDIO) Luciana Antoci: Reforma educației ar trebui să pornească de la un sistem extins de evaluări externe

Reforma educației ar trebui să înceapă cu introducerea unui sistem extins de evaluări externe, a declarat în emisiunea, Dezbaterea Zilei,...

(AUDIO) Luciana Antoci: Reforma educației ar trebui să pornească de la un sistem extins de evaluări externe
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 10:31

(AUDIO) RO-ALERT în Vrancea: Avertizare privind posibila cădere a unor fragmente din spațiul aerian

Cetăţenii din mai multe localităţi ale judeţului Vrancea au primit, în această dimineaţă, mesaje RO-ALERT, privind potenţialul risc de...

(AUDIO) RO-ALERT în Vrancea: Avertizare privind posibila cădere a unor fragmente din spațiul aerian
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 10:26

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași