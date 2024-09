Iași: Clusterele, motoare ale ecosistemelor regionale de inovare (22 – 23 noiembrie)

În perioada 22-23 noiembrie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord–Est împreună cu Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor, în numele Comisiei Europene și Asociația Română a Clusterelor–CLUSTERO, organizează la Iași evenimentul intitulat Clusters Meet Regions.

La eveniment s-au înscris peste 220 de participanți din 18 țări din Europa, reprezentanți ai Comisiei Europene, Agențiilor de Inovare, Comunității practicienilor în Specializare Inteligentă, clusterelor și companiilor, mediului academic, dar și consorțillor a 12 proiecte europene de inovare interregională care acoperă domeniile bioeconomie, textile și sănătate.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două zile, la Hotel Unirea din Iași, după cum urmează:

– Conferința regională Clusterele, motoare ale ecosistemelor regionale de inovare (22 noiembrie 2023), în cadrul căreia se va dezbate rolul clusterelor ca parteneri de dialog în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor și programelor de dezvoltare regională, cu accent pe cercetare-inovare și specializare inteligentă, îmbunătățire competențe pentru tranziția industrială și antreprenoriat;

– Evenimentul de brokeraj (22 noiembrie 2023), organizat cu sprijinul Rețelei Enterprise Europe Network, cu accent pe industriile ITC, agroalimentară, prelucrarea lemnului, textilă, energie și mediu, sănătate, turism și bioeconomie;

Pentru a crea cadrul pentru o experiență utilă și captivantă, atat pentru parteneri cât și pentru participanți, atelierele de lucru (23 noiembrie 2023) sunt dedicate ecosistemului european de inovare în domeniul textilelor, bioeconomiei și sănătății, dar și oportunităților de finanțare pentru clustere oferite de Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

“Pentru companii, clusterele sunt ecosistemul în care pot crește mai repede, pot limita niște riscuri, pot dezvolta competențe, produse și piețe noi datorită relațiilor de colaborare. Noi, la ADR Nord-Est, am crezut în acest concept încă din 2010 când am pus bazele primului cluster regional ASTRICO, puternic grup industrial de producție și comercializare tricotaje, am pus bazele Imago-Mol- primul cluster de medicină imagistică din România care a creat premisele dezvoltării Centrului de Transfer Tehnologic MAVIS, premiat anul acesta în SUA pentru cercetările avansate în inima artificială, am pus bazele Hub-ului de Inovare Digitală EDIH DIZ, care oferă servicii avansate de sprijin pentru întreprinderi și autorități publice în implementarea tehnologiilor digitale. Astăzi sunt în regiune 11 structuri asociative de acest fel, continuăm să le sprijinim, atât financiar prin Programul Regional Nord-Est, cât și prin conectare, formare și informare prin serviciile ADR.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.