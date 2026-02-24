Ascultă Radio România Iași Live
Iași: „Academia Altfel” continuă parteneriatul educațional cu „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primăriei și al Crucii Roșii Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 10:02

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, derulează încă din anul 2014 un program educațional intitulat „Academia Altfel” https://acadiasi.org/academia-altfel/. Activitățile de transmitere a informației științifice se desfășoară continuu, fără a fi limitate la „Săptămâna altfel” din programa școlară.

Sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 11:00, în incinta Centrului Cultural “Cela Neamţu” din Ciurea, „Academia Altfel” continuă colaborarea educațională cu Asociațiile „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primãriei Comunei Ciurea şi prin implicarea voluntară a Societãţii Naţionale de Cruce Roşie Română – Filiala Iași.

Cea de-a doua întâlnire din seria de patru ateliere interactive unite sub titlul ”Obiceiuri de peste an lângă Codrii Iașilor”, va aduce în fața elevilor din 13 localități ieșene atât informații culturale, explicate de etnologul Adina Hulubaș, cât și meșteri populari din cadrul singurei asociații acreditate UNESCO în România, Asociaţia “ART Meșteșugurile Prutului”, dar şi informaţii de natură educativ-ecologică despre lumea fascinantă a păsărilor şi rolul pãdurii în menţinerea habitatelor de pãsãri, informaţii oferite de Societatea Ornitologică Română, Sucursala Iași şi Asociația „Codrii Iașilor”.

Tânăra generație are ocazia de a înțelege practicile culturale de primăvară și de a deprinde meșteșugul confecționării de mărțișoare, menite să ne protejeze peste an, dar si a altor obiecte, cu rolul de a însoţi în mod practic discursul oratorilor. Prin urmare cea de-a doua interacțiune între școlarii din satele aflate în arealul codrilor și purtătorii de cultură tradițională va fi dedicată unor teme de moment: Dragobete și Mărțișor.

Următoarele două ateliere interactive vor urma ordinea calendaristică a obiceiurilor şi vor fi anunţate la momentul potrivit. Prezentarea este de fiecare dată accesibilă și atractivă, pentru a defini și menține identitatea locală, în contextul unei dezvoltări durabile a comunităților rurale și al valorizării moștenirii culturale. (Comunicat de presă – Academia Română – Filiala Iași și Codrii Iașilor/ imagine ilustrativă)

