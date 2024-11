Grant european derulat la USV Iași pentru studierea efectelor schimbărilor climatice asupra agriculturii

Publicat de gabrielarotaru, 17 martie 2022, 15:47

Cercetători de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) împreună cu omologi de la cinci universități și institute de cercetare din țări central-europene și mediteraneene colaborează în cadrul unui proiect centrat pe efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii.

„Climate Focused Agricultural Vocational Education” face parte din proiectele finanțate de programul Erasmus+ Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions, instituțiile partenere sunt din Turcia, Cehia, Slovenia, Serbia și România, iar bugetul are o valoare totală de 141.015 euro.

Prof. univ. dr. Daniel Bucur – ”Grupul țintă al proiectului este format din studenți și profesioniști din agricultură, iar țările din care fac parte cercetătorii implicați sunt cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. În aceste zone, efectele negative sunt de așteptat să fie din ce în ce mai severe. Educația în domeniul agricol are specificitatea de a considera interacțiunea dintre clima regională, sol și plantă cultivată. Altfel spus, soluția sugerată pentru o regiune diferă de cea oferită pentru alte zone cu aceleași probleme, iar proiectul are în prim-plan studierea caracteristicilor regionale”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Bucur, de la Facultatea de Agricultură a USV Iași.

Printre obiectivele parteneriatul pentru educație, amintim dezvoltarea unor module de formare pentru învățământul profesional agricol care se concentrează pe specificitatea agriculturii practicate în condițiile schimbărilor climatice. (Radio Iași)