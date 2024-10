(GALERIE FOTO) IAȘI: UAIC a inaugurat Grădina Senzorială „Magic”, în cadrul proiectului TELESPA

Publicat de gabrielarotaru, 28 iulie 2020, 16:19

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inaugurat marți, 28 iulie 2020, Grădina Senzorială „Magic”, amenajată în parcul Titu Maiorescu în cadrul proiectului „Spații inovatoare de învățare pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 10/11 ani (TELESPA)”.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași și conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI, coordonatorul proiectului TELESPA.

„Mulțumesc doamnei Gianina-Ana MASSARI și echipei dumneaei pentru realizarea acestui proiect important pentru comunitatea noastră academică. Felicit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației pentru implicarea în dezvoltarea de instrumente de învățare non-formală, cum este această grădină senzorială, care completează armonios dimensiunea formală a actului educațional săvârșit aici. UAIC are grădiniță, are școală primară, am început demersurile pentru gimnaziu și ne propunem să oferim servicii educaționale complete, pentru toate etapele de învățare”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC.

Grădina Senzorială „Magic” este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 11 ani și conține materiale educaționale de exterior destinate procesului de învăţare, structurate pe domenii de dezvoltare specifice vârstelor mici prin integrarea tuturor simţurilor. Astfel, copiii își pot exersa simțul tactil pe spirale senzoriale de diferite texturi, un glob pământesc gigant, panouri tip staţie meteo sau pot juca diferite jocuri educative. Simțul auditiv poate fi stimulat prin stația muzicală dotată cu tobe Bongo sau cu xilofonul gigant. Simțul vizual va fi pus la încercare în tunelul culorilor, la băncuța curcubeu sau la panourile cu iluzii optice. Jardinierele cu flori sau panourile cu plante aromatice vor solicita din plin simțul oflactiv, iar mini-bar-ul pentru ververițe sau căsuța pentru păsări vor provoca simțul gustativ. De asemenea, grădina mai conține echipamente care stimulează termocepția (termometre, stropitori, măsuță pentru nisip și apă), cronocepția (ceas solar, clepsidre), echilibriocepția (tobogane, fotolii suspendate, balansoare) sau sensibilitatea proprioceptivă (oglinzi deformatoare, oglinzi convexe).

Investiția alocată prin fondurile proiectului pentru amenajarea Grădinii Senzoriale „Magic” este în valoare de 25.146 lei. În cadrul proiectului TELESPA au fost amenajate şi urmează a fi deschise grădini similare și la două instituții partenere.

Accesul în Grădina Senzorială „Magic” este gratuit pentru copiii angajaţilor și studenților UAIC și copiii de la Grădiniţa şi Şcoala „Junior”.

Proiectul TELESPA, în valoare de 246.189 euro, este implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are ca scop creșterea calității și relevanței pregătirii profesorilor pentru educația timpurie și școala primară prin dezvoltarea, testarea și implementarea de abordări pedagogice şi practici educaționale inovatoare privind spațiile de învățare pentru copiii cu vârste între 0-10/11 ani. Spațiile de învățare, concentrate pe dezvoltarea simțurilor senzoriale reprezintă o modalitate de a învăța prin a face, proces în care copiii şi elevii obțin cunoștințe și abilități prin experiență personală, cum ar fi dezvoltarea creativităţii, flexibilităţii, capacităţii de analiză etc.

În cadrul proiectului TELESPA sunt prevăzute realizarea unui studiu de cercetare asupra abordărilor şi practicilor educaţionale privind spațiile de învățare și competențele profesorilor, elaborarea unui ghid pedagogic internaţional pentru educatorii și profesorii pentru educaţie timpurie şi școlile primare privind învățarea experiențială și didactici aplicate pe spațiile de învățare dar și derularea unui curs de instruire pentru educatorii și profesorii pentru educaţie timpurie şi școlile primare cu o tematică focalizată pe învățarea experiențială și didactici aplicate pe spațiile de învățare. De asemenea, vor fi amenajate 5 laboratoare aplicate pe spațiile de învățare, 6 grădini senzoriale și va fi creată o rețea de mentorat între universități, școli, grădinițe, creşe și alte organizații educaționale pentru a reduce dificultățile cu care se confruntă profesorii în practica educaţională și în primii ani de carieră profesională.

Proiectul „Spații inovatoare de învățare pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 10/11 ani (TELESPA)” este implementat de UAIC, având ca parteneri două instituții educaţionale din România și cinci instituţii din străinătate (Institutul Politehnic din Bragança – Portugalia, Universitatea Latvia din Riga – Letonia, Grădiniţa „Austrina” din Riga – Letonia, Universitatea Ege din Izmir – Turcia și Şcoala Primară Anafartalar din Izmir – Turcia.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)