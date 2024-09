Galați: Premierul Marcel Ciolacu: Prioritatea este salvarea de vieţi omeneşti; amplasăm tabere pentru sinistraţi

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că prioritatea, în această perioadă, este de a salva vieţi omeneşti în zonele puternic afectate de inundaţii din judeţele Galaţi şi Vaslui, el anunţând, totodată, că vor fi amplasate şi tabere provizorii pentru sinistraţi.

Premierul Marcel Ciolacu, însoţit de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Mediului, Mircea Fechet, şi de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, s-a deplasat sâmbătă după-amiază în localitatea gălăţeană Slobozia Conachi pentru a evalua la faţa locului efectele inundaţiilor puternice din ultimele 24 de ore.

Şeful Executivului a stat de vorbă cu localnicii din Slobozia Conachi, cu reprezentanţii forţelor de intervenţie aflaţi la faţa locului şi a vizitat mai multe locuinţe afectate de viituri.

‘Aş dori să transmit condoleanţe celor patru familii, fiindcă avem patru pierderi de vieţi omeneşti. De la primele ore ale dimineţii am avut o comunicare şi cu domnul ministru de Interne şi cu domnul Raed Arafat. Astăzi am comunicat cu fiecare primar din cele cinci localităţi, rămânând să ne deplasăm în toată zona. Am făcut o celulă de criză rapidă la Consiliul Judeţean Galaţi. (…) Prioritatea, cum este şi normal, este salvarea de vieţi omeneşti. În acest moment, avem toată logistica necesară pentru a interveni rapid. Am venit şi cu elicopterele de la Situaţii de Urgenţă, Ministerul Apărării este pregătit pentru orice intervenţie, în zonele sinistrate. Unde nu se poate ajunge, Ministerul Apărării se implică direct’, a declarat Marcel Ciolacu.

Ca măsuri suplimentare, premierul a anunţat că se află în atenţia Comitetului interministerial pentru Situaţii de Urgenţă acordarea de ajutoare pentru populaţia afectată.

‘În acest moment am hotărât dislocare şi este în votul interministerial tot ce înseamnă pături, alimente, containere de dormit pentru casele distruse. Domnul ministru de Interne cu domnul Raed Arafat au venit şi cu Jandarmeria vor amplasa două tabere apropiate zonelor sinistrate. Domnul primar deja s-a gospodărit cu locuri în şcoală’, a declarat Ciolacu.

Acesta a anunţat că, în cel mai scurt timp, după ce starea vremii se va stabiliza şi apele se vor retrage, se va trece la o evaluare primară a pagubelor, urmând să fie convocată şi o şedinţă de guvern pe acest subiect.

‘Ne aşteptăm ca în noaptea aceasta să mai plouă, nu cum s-a întâmplat noaptea trecută. În momentul în care s-au retras apele, se va interveni, avem tot desfăşurătorul făcut, va fi prin Consiliul Judeţean. Vom face şedinţa de guvern imediat cum este nevoie să dislocăm sumele din Fondul de rezervă. Nu are nimeni o estimare în acest moment, ce a hotărât ministrul de Interne a fost să trimită specialiştii, din 15 judeţe, în momentul acesta, au venit toate echipamentele şi s-au dislocat în această zonă’, a explicat Ciolacu.

Premierul s-a referit şi la situaţia din judeţul Vaslui, unde este emisă, în continuare, o alertă de vreme rea.

‘Mai avem o alertă şi la Vaslui, s-a vorbit şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, aşteptăm să vedem intensitatea din noaptea aceasta. Acolo, am hotărât o avertizare a populaţiei, pe fiecare telefon în parte şi anticipăm o evoluţie pe anumite zone’, a declarat Ciolacu.

Şeful Executivului a menţionat că, de marţi, se va intra într-un ritm alert de ajutor.

‘Din ziua de marţi, Consiliu Judeţean, administraţiile locale – Guvernul va pune tot ce este necesar la dispoziţie – vor intra într-un ritm alert de ajutor, în primul rând pe infrastructură, ca să repare conexiunile, pentru că lumea trebuie să circule, să meargă la serviciu şi, nu în ultimul rând, pe urmă, la repararea fiecărei case în funcţie de expertiza făcută de ISU şi Ministerul de Interne. Am vorbit şi cu ministrul Dezvoltării, tot lanţul, în acest moment, este acoperit’, a declarat Ciolacu.

Referitor la situaţia din localitatea Slobozia Conachi şi la cea a judeţului Galaţi, premierul a punctat că trebuie găsite soluţii pentru a putea fi evitate eficient, pe viitor, astfel de situaţii.

‘Cu adevărat, trebuie o discuţie foarte serioasă, pe care am început-o, deja, cu ministrul Mediului, pentru că este a treia oară când se întâmplă în această zonă. Şi este solicitarea Prefecturii şi a Consiliului Judeţean să vedem cum procedăm, pentru că dânşii ţin ca şi organizare administrativă de Iaşi, cum vom funcţiona. Părerea mea este că va fi o intervenţie de fond ca acest lucru să nu se mai întâmple, trebuie să venim cu un act normativ, să dislocăm Galaţiul şi această zonă de Iaşi, chiar dacă conexiunea este foarte clară a circulaţiei apelor, dar cred că s-a pierdut, deja, mult prea mult timp’, a opinat Marcel Ciolacu. (Agerpres/ FOTO ISU Galați)