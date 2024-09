Galaţi: Investiţii record de 60 de milioane de euro fonduri europene în unităţile de învăţământ din municipiul reşedinţă

Primăria Galaţi anunţă realizarea de investiţii record în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro din fonduri europene în 45 de unităţi de învăţământ din municipiul reşedinţă de judeţ.

‘Record de investiţii în grădiniţele şi şcolile din Galaţi. Primăria municipiului Galaţi a realizat investiţii consistente în domeniul educaţiei. Este vorba despre modernizarea a 45 de unităţi de învăţământ în cadrul unor proiecte derulate cu fonduri europene de aproape 60 de milioane de euro. În plus, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, toate sălile din grădiniţele, şcolile şi liceele din Galaţi primesc mobilier nou, echipamente IT de ultimă generaţie şi echipamente didactice în valoare totală de 16 milioane de euro, graţie unui proiect prin PNRR. Mobilierul şi echipamentele IT au fost instalate, iar echipamentele didactice vor ajunge în perioada următoare. De curând, a fost construită şi prima creşă pe strada Al. I. Cuza, după ce au fost modernizate Creşele nr. 1 şi 36. Alte cinci creşe noi vor fi în cartierele Dunărea, Micro 13, Bariera Traian, zona Gării CFR şi Ţiglina 1’, potrivit unui comunicat de presă remis, miercuri, de Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Totodată, în ultimul an, la 53 de grădiniţe şi şcoli s-au realizat lucrări de reparaţii şi întreţinere.

‘La Galaţi facem totul pentru formarea, dezvoltarea şi viitorul copiilor. Avem un adevărat record de investiţii în domeniul educaţiei în ultimii ani, după ce am reuşit să atragem fonduri europene consistente pentru modernizarea spaţiilor în care învaţă copiii. Mai mult, asigurăm dotări pentru toate sălile de clasă din oraş. Şi nu ne oprim aici. Pentru că la Galaţi educaţia este o prioritate’, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Un alt proiect important, pentru care s-a obţinut finanţare prin PNRR de 22 de milioane de euro, vizează construirea unui campus regional pentru pregătirea profesională a tinerilor. Campusul va avea în componenţă spaţii de cazare, cantine, baze sportive, săli de lectură, bibliotecă, spaţii de recreere, spaţii pentru cursuri, laboratoare tematice şi ateliere de lucru unde tinerii vor putea să îşi dezvolte aptitudini noi, necesare pe piaţa forţei de muncă.

Potrivit listei transmise de Primăria Galaţi, unităţile de învăţământ modernizate şi eficientizate energetic sunt: Colegiul Naţional ‘Alexandru Ioan Cuza’ – corp B; Grădiniţa cu program prelungit nr. 30; Grădiniţa cu program prelungit ‘Motanul Încălţat’; Grădiniţa cu program prelungit ‘Codruţa’; Şcoala Gimnazială nr. 17 – corp C2; Şcoala Gimnazială ‘Sf. Grigorie Teologul’; Şcoala Gimnazială ‘Gheorghe Munteanu’; Şcoala Gimnazială nr. 16 – corp C1; Şcoala Gimnazială ‘Mihail Sadoveanu’; Şcoala Gimnazială nr. 28; Şcoala Gimnazială nr. 33; Şcoala Gimnazială ‘Ştefan cel Mare’; Şcoala Gimnazială nr. 22; Şcoala Gimnazială nr. 9; Şcoala Gimnazială ‘Miron Costin’ – corp C1 şi corp C2; Şcoala Gimnazială nr. 25; Şcoala Gimnazială nr. 29; Şcoala Gimnazială ‘Iulia Haşdeu’; Şcoala Gimnazială nr. 3; Colegiul Naţional ‘Alexandru Ioan Cuza’; Colegiul Naţional ‘Mihail Kogălniceanu’ – corp C1 şi corp C3; Liceul de Transporturi Auto ‘Traian Vuia’; Liceul Tehnologic ‘Anghel Saligny’; Liceul Teoretic ‘Dunărea’; Şcoala Gimnazială nr. 7 – corp A şi corp B.

Unităţi de învăţământ unde sunt proiecte în diferite stadii: Şcoala Gimnazială nr.10; Liceul Tehnologic ‘Nicolae Dumitrescu Maican’; Grădiniţa cu program normal ‘Ioan Neniţescu’; Grădiniţa cu program prelungit ‘Step by step’; Grădiniţa cu program prelungit ‘Voinicelul’; Grădiniţa cu program prelungit nr. 39; Şcoala Gimnazială nr.17 – corp C 2; Şcoala Gimnazială ‘Dan Barbilian’; Şcoala Gimnazială nr.18; Liceul cu Program Sportiv; Grădiniţa cu program normal nr. 40, Şcoala Gimnazială ‘Constantin Gh. Marinescu’; Seminarul Teologic Ortodox ‘Sf. Andrei’ – corp C 1; Colegiul Naţional ‘Vasile Alecsandri’ – corp C1; Grădiniţa cu program prelungit nr. 36; Liceul de Transporturi Auto ‘Traian Vuia’ – corpurile C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8; Liceul Tehnologic ‘Paul Dimo’ – corpurile C1, C10, C12; Grădiniţa cu program prelungit ‘Licurici’; Grădiniţa cu program prelungit ‘Elena Doamna’ – corp C1.

