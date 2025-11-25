Ascultă Radio România Iași Live
Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 09:16 / actualizat: 25 noiembrie 2025, 10:38

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, marţi dimineaţă, două mesaje RO-ALERT pentru judeţul Galaţi în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) care semnala prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina.

Primul astfel de mesaj viza zona de est a judeţului, iar cel de-al doilea mesaj a fost dat pentru tot teritoriul judeţului Galaţi.

‘Alertele au fost trimise după o informare a SMFA care semnala prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina. Mesajele RO-ALERT au avut rolul de a informa şi atenţiona preventiv populaţia cu privire la potenţialul risc de cădere a unor fragmente din spaţiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecţie şi adăpostire, în cazul în care situaţia ar fi evoluat nefavorabil. Pe parcursul situaţiei monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul judeţului Galaţi. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgenţă 112’, a transmis ISU Galaţi.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat o ţintă care se îndrepta spre spaţiul aerian naţional, în dimineaţa de 25 noiembrie, în proximitatea judeţului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06:28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situaţiei, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale.

Ţinta a traversat spaţiul aerian naţional dinspre direcţia Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, judeţul Tulcea.

La ora 06:55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona judeţului Tulcea.

La 07:11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ţinta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spaţiului aerian al României.

La ora 07:37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07:48 s-a emis RO-ALERT şi pentru judeţul Galaţi.

La 07:50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spaţiul aerian naţional, în zona judeţului Galaţi, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

