(FOTO) Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…” Ediţia a XL-a – 12 iunie 2021 – Botoșani

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, în parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și Liceul de Arte „Ștefan Luchian” din Botoșani, au organizat cea de-a XL-a ediție a Concursului Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni luceafărul…”.

Cei 132 de ani de la despărțirea fizică de poetul Mihai Eminescu, un nume emblematic al culturii române, au fost marcați sâmbătă, 12 iunie 2021, începând cu ora 11, prin festivitatea de premiere a laureaților Concursului Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni luceafărul…”, ediția XL.

În sala amfiteatru „Laurențiu Ulici” de la Memorialul Ipotești s-au reunit oficialitățile, membrii juriului, participanții și artiștii, care au conturat o întâlnire deosebită sub semnul poeziei, al artei, al frumosului. Patrick-Mihail Petrescu, elev în clasa a VI-a la Liceul de Arte „Ștefan Luchian” din Botoșani, a deschis activitatea cu două partituri interpretate la vioară: Balada lui Ciprian Porumbescu și Seara pe deal, la cea de-a doua a intervenit și gazda evenimentului – Iustina Irimia-Cenușă – cu recitarea poeziei „Mai am un singur dor”. Ulterior, doamna președinte a Consiliului Județean Botoșani – Doina Federovici, doamna manager a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – Cornelia Ciobanu – și membrii juriului – Dan Lungu, Ala Sainenco, Bogdan Crețu – au luat cuvântul și au vorbit despre însemnătatea concursului literar.

Înaintea decernării premiilor, Andrei Pițu, elev în clasa a IX-a la Liceul de Arte „Ștefan Luchian”, câștigător al multor concursuri de muzică, a susținut un moment artistic la chitară.

La festivitatea de premiere, toți participanții au recitat câte o poezie proprie, au primit diplome și mape cu documente publicate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, printre care și antologia cu poezii de la ediția precedentă a concursului, urmând ca laureații să primească și premiile în bani.

Întâlnirea s-a încheiat cu un recital al doamnei Alexandra Costin, profesor de canto la Liceul de Arte „Ștefan Luchian” din Botoșani, după care s-a depus o coroană de flori la bustul poetului din curtea memorialului și s-au vizitat obiectivele Memorialului Ipotești.

Colectivul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani mulțumește tuturor celor care ne-au fost aproape la această ediție!

Câștigătorii Concursului Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni luceafărul…”, ediția XL:

Secțiunea Carte publicată – debut editorial

Premiul I – Antonia Mihăilescu – volumul „Note din secolul kitsch” (Suceava)

Premiul al II-lea – Vlad Berariu – volumul „Cuțitul Proaspăt Șters” (Suceava)

Secțiunea Poezie în manuscris (nepublicată)

Premiul I – Roxana Baltaru (Suceava)

Premiul al II-lea – Andreea Felciuc (Iași)

Premiul al III-lea – Amalia Mayer (Fălticeni)

Mențiunea I – Alexia Plăcintă (Suceava)

Mențiunea a II-a – Ilinca Zmău (Suceava)

Mențiunea a III-a – Raluca-Antonia Ilie (Mălini)

Secțiunea Interpretare critică a operei eminesciene

Mențiunea I – Karyna-Delia Calistru (Dorohoi)

Referent C.J.C.P.C.T. Botoșani,

Iustina Irimia-Cenușă.