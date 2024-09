(FOTO) Botoșani: Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, ediția a XI-a, 20 septembrie-20 octombrie 2024

Amintim că vineri, 20 septembrie 2024, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, a avut loc vernisajul Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, ajuns la cea de-a XI-a ediție.

Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” se bucură de o recunoaștere tot mai largă pe scena artistică internațională, reușind să atragă an de an artiști de renume și talente emergente. Curatorii evenimentului au pus un accent deosebit pe diversitatea și autenticitatea lucrărilor expuse, oferind publicului o incursiune în universul artei naive, caracterizată prin simplitatea formelor, cromatica vibrantă și expresivitatea profundă.Arta naivă se distinge prin spontaneitatea și sinceritatea sa, lipsa convențiilor academice și relația directă pe care o stabilește cu privitorul. Prin intermediul acestei expoziții, publicul are ocazia să descopere o varietate de perspective culturale și emoționale, fiecare lucrare spunând o poveste unică, autentică, dincolo de granițele geografice.

Reamintim că în cadrul acestei expoziții au participat anul acesta 56 de artiști plastici din 9 țări, după cum urmează: Brazilia, Finlanda, Franța, Israel, Italia, Polonia, Portugalia, România și Ungaria. Totodată, amintim că holul Casei Văsescu va găzdui expoziția până pe data de 20 octombrie. Expoziția poate fi vizitată între orele 8:00-16:30, iar vinerea în intervalul orar 8:00-14:00.

Anul acesta au răspuns invitației noastre 56 de artiști naivi din țară și străinătate, după cum urmează:

• BRAZILIA – Beto NASCIMENTO;

• FINLANDA – Kikka NYRÉN;

• FRANȚA – Bron ODILE;

• ISRAEL – Auni EDRIS,Elena ERYOMINE, Michal ESHET, Noemi ESHET-ROSENZWEIG, Rachel FRANK, Ruthy GOLD, Miri GOLDSHMIDT, Ayelet HOCH,Howayda IBRAHIM-ZAITOUN, Ida LOMIANSKI, Hevrona MALKI, Batia MITRANI, Hayim OTSARYA, Natalie PELED, Moran SHAMBAR, Noga SHAVIT, Roni SHEMESH, Dvora SIVAN;

• ITALIA – Guido VEDOVATO;

• POLONIA – Barbara JOZEFOWICZ;

• PORTUGALIA – Maria TEREZA;

• ROMÂNIA – Gabriela BĂLOIU, Florin BEJINARI, Aurica BOBOESCU, Oana CĂTĂNOIU, Anișoara CIOBANU, Gheorghe CIOBANU, Lucica CIOBANU, Ruxanda CIUPERCĂ, Mihai DASCĂLU, Ana Viorica FARKAȘ, Anastasia GÎRNEAȚĂ, Ana GRUNZU, Cristian HÂRTIE, Lina HORTOLOMEI, Toader IGNĂTESCU, Maricela ISTRATE, Maria LUPU, Rita MAXIM, Ioan MĂRIC, Eugenia NECHITA, Anda PETRACHE, Genoveva POPA, Calistrat ROBU, Paul Răzvan ROBU, Nicolae ȘERBAN, Dumitru ȘTEFĂNESCU, Elena ȘTEFĂNESCU, Costel TĂNASE, Paulina TUFESCU, Tatiana ȚIBRU, Maria VINTILĂ;

• UNGARIA – Zsóka MÁNDOKI HALÁSZ.

În perioada 20 septembrie – 20 octombrie 2024, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, va organiza cea de-a XI-a ediție a Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”. Așadar, în ziua de 20 septembrie, începând cu ora 12:00, vă așteptăm la vernisajul care va avea loc în holul Casei Văsescu, str. Unirii, Nr. 10.

Anul acesta au răspuns invitației noastre 56 de artiști naivi din țară și străinătate, după cum urmează:

BRAZILIA – Beto NASCIMENTO;

FINLANDA – Kikka NYRÉN;

FRANȚA – Bron ODILE;

ISRAEL – Auni EDRIS, Elena ERYOMINE, Michal ESHET, Noemi ESHET-ROSENZWEIG, Rachel FRANK, Ruthy GOLD, Miri GOLDSHMIDT, Ayelet HOCH, Howayda IBRAHIM-ZAITOUN, Ida LOMIANSKI, Hevrona MALKI, Batia MITRANI, Hayim OTSARYA, Natalie PELED, Moran SHAMBAR, Noga SHAVIT, Roni SHEMESH, Dvora SIVAN;

ITALIA – Guido VEDOVATO;

POLONIA – Barbara JOZEFOWICZ;

PORTUGALIA – Maria TEREZA;

ROMÂNIA – Gabriela BĂLOIU, Florin BEJINARI, Aurica BOBOESCU, Oana CĂTĂNOIU, Anișoara CIOBANU, Gheorghe CIOBANU, Lucica CIOBANU, Ruxanda CIUPERCĂ, Mihai DASCĂLU, Ana Viorica FARKAȘ, Anastasia GÎRNEAȚĂ, Ana GRUNZU, Cristian HÂRTIE, Lina HORTOLOMEI, Toader IGNĂTESCU, Maricela ISTRATE, Maria LUPU, Rita MAXIM, Ioan MĂRIC, Eugenia NECHITA, Anda PETRACHE, Genoveva POPA, Calistrat ROBU, Paul Răzvan ROBU, Nicolae ȘERBAN, Dumitru ȘTEFĂNESCU, Elena ȘTEFĂNESCU, Costel TĂNASE, Paulina TUFESCU, Tatiana ȚIBRU, Maria VINTILĂ;

UNGARIA – Zsóka MÁNDOKI HALÁSZ.

Expoziția va putea fi vizitată de luni până joi între orele 8:00 -16:30, iar vinerea în intervalul orar 8:00-14:00. Vă așteptăm cu drag!