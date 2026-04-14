(FOTO) Acces restricționat pe mai multe trasee din masivul Ceahlău

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 11:59

Serviciul Salvamont Neamț atrage atenția că pe masivul Ceahlău este încă iarnă, iar ascensiunile montane pot fi periculoase dacă nu se respectă traseele deschise și nu este utilizat un echipament adecvat.

În perioada sărbătorilor de Paște, salvamontiștii au intervenit în trei situații de urgență.

Numărul relativ redus de intervenții poate fi explicat și prin prezența mai scăzută a turiștilor în zonă. Două dintre cazuri au vizat acordarea primului ajutor unui turist care a suferit o criză cardiacă și unei turiste cu o leziune la un membru inferior, ambele incidente petrecându-se în zona Durău. Cea de-a treia intervenție a fost mai complexă, implicând transportul unei turiste accidentate de la cota 1400. Operațiunea s-a realizat cu targă și a durat aproximativ trei ore.

Salvamontiștii precizează că, la altitudini de peste 1400 de metri, stratul de zăpadă depășește pe alocuri un metru, iar condițiile sunt specifice iernii.

Rămân închise traseele Duruitoarea – Piciorul Șchiop – Dochia, din cauza porțiunilor acoperite cu gheață și zăpadă, precum și sectorul Poiana Maicilor – Cabana Dochia, unde riscul de avalanșă este ridicat.

Pentru zilele următoare, turiștii sunt sfătuiți să aleagă trasee accesibile, precum Durău – Cabana Fântânele – Cabana Dochia, să țină cont de temperaturile negative și să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă.

Radio Iași/Gianina Buftea