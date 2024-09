Decebal Bacinschi, fost primar al Focşaniului, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru corupţie

Un fost primar al municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bancinschi, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Vrancea, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de abuz în serviciu, într-un dosar de corupţie instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Instanţa de judecată a dispus şi confiscarea sumei de aproape 200.000 de lei de la Decebal Bacinschi.

‘Condamnă pe inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel la pedeapsa trei ani închisoare (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 ( modificată) comb. cu art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. (…) Confiscă în baza art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. de la inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel suma 197.427,3 lei. Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului Bacinschi Decebal Gabriel. Durata termenului de supraveghere stabilit potrivit art. 92 C. pen. este de patru ani’, se arată în Hotărârea nr. 175/2020 a Tribunalului Vrancea.

Potrivit deciziei instanţei, pe durata termenului de supraveghere, fostul primar este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Vrancea sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Colegiul Naţional ‘Unirea’ Focşani sau la Liceul cu Program Sportiv.

În acelaşi dosar, o fostă angajată a primăriei, Maria Cristina Costin, în prezent administrator special al ENET SA Focşani, a fost condamnată la doi ani şi nouă luni închisoare cu suspendare şi la efectuarea de 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, pentru aceasta a fost dispusă instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri în valoare de 197.427,3 lei.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014, ‘inculpatul Bacinschi Decebal-Gabriel, în calitate de primar al municipiului Focşani, cu intenţie, a atribuit în mod direct către o firmă ‘agreată’ un contract privind obiectivul ‘Instalaţii de iluminat ornamental în Piaţa Unirii – Municipiul Focşani’ şi ulterior a achitat contravaloarea lucrărilor, deşi ştia că preţul acestora este supraevaluat’.

Conform aceleiaşi surse, edilul a acţionat contrar dispoziţiilor legale, rezultatul acestor acţiuni fiind prejudicierea bugetului local cu suma de 394.855 de lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în cuantum de 267.482 de către societatea comercială respectivă.

‘În demersurile sale, edilul a beneficiat de ajutorul inculpatei Maria-Cristina Costin, care, în calitatea de şef Serviciu Investiţii, Administrarea Fondului Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, a întocmit şi avizat mai multe documente pentru atribuirea contractului respectiv şi ulterior pentru efectuarea plăţilor’, au precizat procurării DNA.

Până la data pronunţării sentinţei, Primăria Focşani nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul cauzat nefiind recuperat. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)