Cod galben de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 01-12-2024 ora 10:00 până la : 01-12-2024 ora 13:00 In zona : Județul Botoşani ;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Dumbrava Roșie, Gherăești, Bodești, Girov, Botești, Gârcina, Țibucani, Bârgăuani, Urecheni, Timișești, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Războieni, Dragomirești, Tupilați, Negrești, Văleni, Dobreni;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Todirești, Focuri, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Probota, Țigănăși, Trifești, Rachițeni, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Movileni, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Românești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Roșcani, Cucuteni;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.