Cod galben de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 20-10-2024 ora 6:05 până la : 20-10-2024 ora 8:00 In zona : Județul Botoşani: Albești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni;

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Broșteni, Frasin, Vama, Păltinoasa, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Huși, Zorleni, Stănilești, Banca, Duda-Epureni, Pădureni, Văleni, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Tutova, Hoceni, Albești, Grivița, Costești, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Tătărăni, Deleni, Băcani, Vutcani, Tanacu, Viișoara, Crețești, Dodești, Fruntișeni, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.