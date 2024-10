Cod galben de ceață în județul Vaslui

Valabil de la : 08-10-2024 ora 7:10 până la : 08-10-2024 ora 9:00 In zona : Județul Vaslui: Stănilești, Duda-Epureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Zăpodeni, Solești, Băcești, Dumești, Rebricea, Muntenii de Sus, Todirești, Pungești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Bunești-Averești, Oșești, Miclești, Negrești, Delești, Tătărăni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Bălteni;



Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.