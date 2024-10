Cod galben de ceaţă în judeţul Galaţi

Valabil de la : 02-02-2021 ora 17:40 până la : 02-02-2021 ora 20:00 In zona : Județul Galaţi: Galați, Pechea, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Nămoloasa;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului.