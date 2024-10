Caravana SFR ajunge la Open Camp Vaslui. Invitat actorul Vlad Ivanov

Unicul festival dedicat exclusiv filmului românesc va avea o ediție specială la Open Camp Vaslui, în perioada 7-9 iulie 2023.

Este a patra ediție a Caravanei Serile Filmului Românesc (SFR) la Vaslui, iar Asociația Artis aduce pentru publicul vasluian proiecții de film și un invitat special de excepție: actorul Vlad Ivanov.

Trei proiecții de film, întâlniri cu nume mari ale cinematografiei românești și sesiuni de Q&A vor avea loc la Teatrul de Vară din Vaslui. Marele ecran va fi deschis vineri, 7 iulie 2023, cu proiecția filmului Oameni de treabă (regia: Paul Negoescu), în prezența actorului ieșean Daniel Busuioc. Este un film românesc din 2022, încadrat în genul dramă-comedie neagră și al patrulea film de lung-metraj regizat de Paul Negoescu

A doua zi din programul Caravana SFR la Open Camp Vaslui va aduce o întâlnire de film cu invitatul special al acestei ediții: Vlad Ivanov, dar și un Concert pe marele ecran de la Teatrul de Vară din Vaslui, pe care va rula o peliculă care a fost produsă în România, în principal, și în câteva locații din Paris și Moscova – Concertul (regia: Radu Mihăileanu). Producția a primit premiul publicului la Festivalul francofon Cinemania, 2009.

Duminică, 9 iulie 2023, spectatorii din Vaslui și împrejurimi sunt invitați din nou la film. La Teatrul de Vară din Vaslui va rula Octav (regia: Serge Ioan Celebidachi).

Vlad Ivanov: „Mă bucur mult să ajung la Vaslui, cu Caravana SFR. Mă leagă o prietenie foarte frumoasă de această echipă minunată. Sper să vă transmitem și dumneavoastră, sufletul și bucuria care ne animă și care ne face să mergem mai departe. M-aș bucura foarte tare să veniți cu noi în călătoria din orașul dumneavoastră”.

Andrei Giurgia, director al festivalului: „Ne bucurăm să revenim la Vaslui. A devenit o tradiție deja, iar asta ne dovedește faptul că am creat, împreună cu prietenii de la Open Camp Vaslui, un fenomen frumos și necesar în jurul filmului românesc. Am gândit un program special, cu filme aplaudate și premiate la nivel internațional, iar invitații acestei ediții sunt de excepție. Suntem încântați să ne reîntâlnim cu cinefilii din Vaslui”.

Open Camp Vaslui este un festival de muzică și performance, organizat la Vaslui din 2010. Muzica live și evenimentele desfășurate în natură descriu atmosfera festivalului în cadrul căruia se întâmplă și Caravana SFR.

Intrarea la evenimente este liberă, iar în caz de vreme nefavorabilă, proiecțiile se mută la Casa de Cultură a Sindicatelor „Constantin Tănase”.

PROGRAM

Vineri, 7 iulie 2023

Ora 21.00 | Teatrul de vară Vaslui

Proiecția filmului Oameni de treabă (regia: Paul Negoescu)

Invitat: Daniel Busuioc

Sâmbătă, 8 iulie 2023

Ora 21.00 | Teatrul de vară Vaslui

Proiecția filmului Concertul (regia: Radu Mihăileanu)

Invitat: Vlad Ivanov

Duminică, 9 iulie 2023

Ora 21.00 | Teatrul de vară Vaslui

Proiecția filmului Octav (regia: Serge Ioan Celebidachi)

DESPRE INVITAȚI

Cunoscut pentru numeroase roluri în filmele „noului val românesc”, Vlad Ivanov este absolventul Școlii Populare de Artă din Botoșani și al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Succesul în lumea cinematografiei i-a adus roluri în peste 30 de filme, însă acesta are și numeroase roluri jucate pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București.

Vlad Ivanov are cinci premii Gopo:

● Cel mai bun actor într-un rol principal (Un pas în urma serafimilor, 2018);

● Cel mai bun actor într-un rol secundar (Câini, 2017);

● Cel mai bun actor într-un rol secundar (Poziția copilului, 2014);

● Cel mai bun actor într-un rol secundar (Polițist, adjectiv, 2010);

● Cel mai bun actor într-un rol secundar (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, 2008).

De asemenea, Vlad Ivanov are Premiul UNITER pentru Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul Doctorul în spectacolul „Un duel”, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, anul 2010.

În 2015, a câștigat Premiului pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru rolurile Vang/ Shu / Femeia în spectacolul „Omul cel bun din Seciuan”, la Teatrul Bulandra, Bucureşti.

Daniel Busuioc, absolvent al Facultății de Mecanică din Iași, iar mai apoi al Universității de Arte „George Enescu”, debutează pe scena Naționalului ieșean cu rolurile Kamev și Stupac din Anecdote provinciale de A. Vampilov, regia Ion Sapdaru (1994).

Acesta și-a format o carieră în lumea teatrului și a filmului, prin rolurile de comedie și dramă din peste 20 de ani de activitate. Actorul are o atracție pentru zona divertismentului, însă rolurile dramatice nu îi sunt străine. Acesta a crescut odată cu Festivalul de satiră și umor Constantin Tănase, înființat și păstorit la acea vreme de Valentin Silvestru. Daniel Busuioc poate fi văzut în cel mai apreciat film al lui Igor Cobileanski, Afacerea Est.

În ciuda dificultăților și sacrificiilor pe care viața de actor le presupune, nu regretă orele petrecute pe scenă, răsplata sufletească fiind mulțumirile pentru un rol sau spectacol, moment în care simte că a dăruit ceva semenilor săi. Viața de actor merită toate sacrificiile, spune Daniel Busuioc, deținător al Diplomei și medaliei Meritul cultural (2002) și a Premiului pentru Cel mai bun actor – Melpomena Tavryy, Herson, Ucraina (2011).

DESPRE SFR

Festivalul SFR este organizat de Asociația ARTIS.

Proiectul este rezultatul pasiunii studenților din Asociația Studenților Jurnaliști din Iași pentru cinematografia românească. Inițiat în 2010, continuat timp de 13 ani cu retrospective, invitați și parteneri din lumea cinematografiei, festivalul a ajuns să fie recunoscut la nivel național de instituțiile reprezentative din mediul cultural.

Festivalul SFR este unicul de acest profil din țară, dedicat în exclusivitate filmului românesc și a reușit, de-a lungul anilor, să transforme capitala Moldovei într-un pol al cinematografiei românești. Din 2017, Iașul a devenit Țara Filmului Răsare, cu reședința numită #Cinefilia.

„Din 2010, ne place să promovăm filmul românesc din toate timpurile, iar personalitățile care au fost la festival de-a lungul timpului ne confirmă faptul că inițiativa noastră contează, că publicul vrea să vadă film românesc pe marele ecran și că putem merge cu încredere mai departe.” (echipa SFR)

Un proiect Open Camp Vaslui. Produs de Asociația Artis din Iași.

Parteneri: Primăria Municipiului Vaslui, Apisrom, Hiccup, Ultimu’ Om