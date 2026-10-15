Botoșani: Vineri, 16 octombrie, elevii botoșăneni învață să salveze vieți

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 10:34

Cu prilejul Zilei Europene a Resuscitării, sărbătorită în fiecare an pe 16 octombrie, ISU – SMURD Botoșani, în parteneriat cu Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, organizează vineri, 16 octombrie începând cu ora 14.30 o acțiune de educare și conștientizare dedicată importanței acordării primului ajutor și învățării tehnicilor de resuscitare.

Evenimentul se adresează elevilor din liceele botoșănene, care sunt invitați la teatru pentru o întâlnire cu totul specială, în care vor avea ocazia să descopere, într-un mod interactiv și neconvențional, cât de important este să știi ce ai de făcut atunci când viața unei persoane depinde de intervenția ta.

Într-un spațiu dedicat, de regulă, poveștilor, emoției și artei, Teatrul „Mihai Eminescu” devine, pentru o zi, un loc în care se învață o poveste cu miză reală: povestea unei vieți care poate fi salvată.

Specialiștii ISU – SMURD Botoșani le vor prezenta tinerilor informații esențiale despre recunoașterea unei situații de urgență, apelarea serviciului 112, acordarea primului ajutor și efectuarea manevrelor de resuscitare. Elevii vor putea urmări demonstrații practice și vor avea ocazia să înțeleagă, prin exercițiu, cum pot interveni corect până la sosirea echipajelor de urgență.

Scopul acțiunii este de a transforma informația într-o competență practică, iar teama de a interveni într-o situație critică să fie înlocuită de încrederea că fiecare dintre noi poate face diferența.

Pentru că, atunci când apare o urgență, nu este nevoie să fii medic pentru a salva o viață. Este nevoie să știi ce ai de făcut!

Prin această inițiativă, ISU – SMURD Botoșani și Teatrul „Mihai Eminescu” își propun să transmită tinerilor un mesaj simplu, dar esențial: câteva minute de pregătire pot însemna o viață salvată.

Evenimentul face parte din demersurile de informare și conștientizare dedicate Zilei Europene a Resuscitării, cu obiectivul de a încuraja cât mai mulți oameni să învețe tehnicile de bază de resuscitare și acordare a primului ajutor.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru)