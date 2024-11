Botoşani: Un economist, numit interimar la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’

Publicat de , 20 noiembrie 2020, 16:44

UPDATE – Economistul Doina Caba a fost numită în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani, în baza unei dispoziţii semnată de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Doina Federovici.

Preşedintele CJ susţine că noul manager al SJU va ocupa funcţia pe o perioadă de trei luni, până la ocuparea postului prin concurs.

Decizia numirii unui nou şef la SJU survine ca urmare a demisiei actualului manager interimar, medicul Radu Malancea, începând cu data de 21 noiembrie, dar şi a unei hotărâri a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean, prin care s-a propus încetarea mandatului de management a medicului Livia Mihalache, care a fost valabil până la instalarea în funcţie a lui Radu Malancea.

‘Conform legislaţiei în vigoare şi, având în vedere carenţele în activitatea managerială a doamnei doctor Livia Mihalache, care a fost manager în debutul pandemiei, în starea de urgenţă, am cerut un punct de vedere de la Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean Mavromati. Consiliul de Administraţie s-a întrunit, a analizat documentele, atât cele existente la nivelul Spitalului Judeţean, cât şi cele solicitate de la Direcţia de Sănătate Publică şi a emis o hotărâre prin care se propune revocarea din funcţie a doamnei doctor Livia Mihalache. Hotărârea a fost transmisă Consiliului Judeţean astăzi (n.r.- vineri), în jurul prânzului, am analizat-o şi, în consecinţă, am decis că mandatul doamnei Livia Mihalache să înceteze, iar funcţia să fie preluată, începând de mâine (n.r.- sâmbătă), de doamna economist Doina Caba. Este un foarte bun profesionist şi am convingerea că Spitalul Judeţean este pe cea mai bună mână’, a afirmat Federovici.

Economist Doina Caba, care a mai activat în conducerea mai multor unităţii sanitare, precum Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’, Spitalul Municipal Dorohoi, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani, iar în ultima perioadă a ocupat funcţia de manager de calitate a Spitalul ‘Bethesda’ Suceava.

‘La propunerea doamnei preşedinte, având în vedere situaţia sanitară din ţară şi gândindu-mă că toată experienţa mea din toate spitalele în care am activat, din domeniul public şi privat, am acceptat să fiu manager la Spitalul Judeţean. Cunosc Spitalul Judeţean, pentru că am lucrat în cadrul lui şi împreună cu personalul şi cu actuala conducere să facem ca pacienţii să fie bine trataţi şi mulţumiţi de serviciile noastre. Sunt un om şi voi lucra pentru oameni’, a precizat noul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani, medicul Radu Malancea, a demisionat din funcţie, ca urmare a trecerii sale în calitatea de consilier judeţean.

El şi-a înaintat demisia conducerii Direcţiei de Sănătate Publică, însă a înştiinţat, în acelaşi timp, şi Consiliul Judeţean Botoşani, instituţie în subordinea căreia funcţionează unitatea medicală.

Malancea, care a fost numit în funcţie prin ordin al ministrului Sănătăţii, a renunţat la poziţia de manager ca urmare a incompatibilităţii cu calitatea de consilier judeţean, calitate dobândită în urma alegerilor din 27 septembrie.

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Doina Federovici, a declarat, pentru AGERPRES, că urmează ca în cel mai scurt timp să desemneze un nou manager al celei mai mari unităţi medicale din judeţ.

‘S-a modificat legea, iar atributul de numire al managerului este al preşedintelui Consiliului Judeţean. Eu am cerut un punct de vedere de la Consiliul de Administraţie al spitalului şi apoi voi decide cine va fi următorul manager’, a afirmat Federovici.

Radu Malancea a fost ales consilier judeţean pe listele Partidului Naţional Liberal, iar majoritatea în Consiliul Judeţean şi preşedinţia Consiliului Judeţean aparţin Partidului Social Democrat. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)