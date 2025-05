Botoșani: Primarii Dumitru-Verginel Gireadă și Dan Oloeriu, cercetați pentru fapte de corupție, rămân în arest preventiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 mai 2025, 16:01

Mandatele de arestare preventivă emise pe 14 aprilie pe numele primarilor oraşului Flămânzi şi comunei Mihai Eminescu, din județul Botoșani, Dan Oloeriu, respectiv Verginel Gireadă, care sunt acuzaţi de luare de mită, au fost prelungite, astăzi, de Tribunalul Suceava, pentru încă 30 de zile.

Are detalii corespondenta Radio Iași, Gina Poenaru: În baza deciziei, primarul comunei Mihai Eminescu, Dumitru-Verginel Gireadă, și edilul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile, până pe 12 iunie. În schimb, pentru Vasile-Marcel Bârsan, omul de afaceri acuzat că ar fi fost intermediarul mitei, magistrații au decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore. Reamintim că dosarul vizează fapte de corupție comise între aprilie 2023 și octombrie 2024. Procurorii susțin că Vasile-Marcel Bârsan ar fi oferit mită sub formă de foloase materiale pentru obținerea unor contracte publice. Edilii ar fi fost recompensați cu materiale de construcții și alte beneficii. Gireadă ar fi primit bunuri în valoare de 92.000 de lei, precum și sprijin pentru firma familiei sale și un teren subevaluat. Oloeriu ar fi beneficiat de materiale în valoare de 75.000 de lei și lucrări pentru o locuință personală. În acest dosar, DNA a efectuat 39 de percheziții în județele Suceava și Botoșani, inclusiv în instituții publice și sedii de firme. Printre cei vizați se află și alți oficiali locali, cum ar fi Ionuț Voicu (secretar general adjunct al PNL), Ilie Ivanache (fost primar), Rareș Batîr (administrator public) și Neculai Șchiopu (viceprimar PSD). Aceștia se află, deocamdată, sub control judiciar.

Audio Gina Poenaru:

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)