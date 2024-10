Botoşani: Prefectul Sorin Cornilă cere soluţii urgente pentru a nu fi închisă groapa de gunoi a judeţului

Publicat de gabrielarotaru, 6 iunie 2022, 15:28

Prefectul judeţului Botoşani, Sorin Cornilă, a făcut, luni, un apel către instituţii şi către operatorul depozitului ecologic de deşeuri de la Stăuceni să se implice de urgenţă pentru identificarea unor soluţii care să conducă la evitarea suspendării autorizaţiei integrate de mediu pentru groapa de gunoi a judeţului.

El a declarat că închiderea depozitului de deşeuri de la Stăuceni ar putea avea efecte sociale şi economice grave.

‘E o situaţie de urgenţă. Eu fac un apel la toţi factorii implicaţi să rezolve problema. (…) Dacă Agenţia pentru Mediu va retrage autorizaţia integrată de mediu pentru operator, noi, din acel moment, nu vom mai putea depozita gunoiul în depozitul de la Stăuceni. Nu doresc să ajungem în această situaţie de urgenţă să nu avem unde să depozităm gunoiul din judeţul Botoşani’, a afirmat Cornilă.

Depozitul ecologic de deşeuri amplasat pe raza comunei Stăuceni din judeţul Botoşani ar putea rămâne fără autorizaţie de mediu, după ce Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu a solicitat suspendarea acesteia.

Comisarul şef al Gărzii de Mediu, Cristina Kashyap, a declarat, luni, că a solicitat Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) suspendarea autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a faptului că operatorul depozitului, o firmă privată din judeţul Suceava, nu ar fi dus la îndeplinire mai multe măsuri impuse în urma unui control derulat în luna noiembrie a anului trecut. Una dintre măsurile care nu au fost duse la îndeplinire se referă la ‘tratarea levigatului şi întoarcerii concentratului pe depozit’.

‘Termenul de realizare a măsurilor era 31 decembrie 2021. Anul acesta, în martie, am desfăşurat o acţiune de inspecţie şi control pentru realizarea acelor măsuri. Din cele patru măsuri care au intrat pe notificare prealabilă, două măsuri nu erau îndeplinite în totalitate şi la termen. În acest sens, am transmis către APM o adresă prin care i-am înştiinţat şi am propus suspendarea autorizaţiei integrate de mediu’, a precizat Kasyap.

Directorul APM, Eugen Mateciuc, admite că riscul suspendării autorizaţiei de mediu pentru groapa de gunoi a judeţului Botoşani este foarte mare. El atrage atenţia că, dacă acest lucru se va întâmpla, judeţul Botoşani va trebui să ducă deşeurile într-un judeţ vecin.

‘Avem venită de la Garda de Mediu o solicitare a autorizaţiei de mediu pentru nerealizarea unor măsuri impuse de gardă. Noi am solicitat o revenire a Gărzii de Mediu asupra uneia dintre măsuri, respectiv evacuarea levigatului de la baza depozitului. Am solicitat ca până pe 10 iunie să ne comunice un răspuns. Operatorul spune că a eliminat levigatul, Garda spune că nu a eliminat levigatul. Pentru a fi corecţi, trebuie să ascultăm şi pe operator, după care să decidem. Aşteptăm până vineri, după care, conform legii, activitatea poate fi suspendată pe maxim şase luni. Dacă judeţul rămâne fără depozit, va trebui să se găsească o soluţie alternativă, în alt judeţ’, a afirmat Mateciuc.

Depozitul de deşeuri de la Stăuceni este în proprietatea Consiliului Judeţean Botoşani şi în administrarea unei firme care a fost stabilită în urma unei licitaţii. Acest depozit a fost construit în baza unui proiect cu finanţare europeană şi se află în perioada de monitorizare. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)