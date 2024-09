Botoşani: Femeia care şi-a aruncat copiii de la etajul I al unui hotel, arestată preventiv

Tânăra din Botoşani care în noaptea de duminică spre luni şi-a aruncat cei doi copii de la etajul I al unui hotel din municipiul Botoşani a fost arestată preventiv în baza unui mandat emis, miercuri, de Tribunalul Botoşani.

Femeia în vârstă de 23 de ani a primit un mandat de arestare pentru 30 de zile sub acuzaţia de violenţă în familie sub forma de omor şi violenţă în familie sub forma de tentativă de omor.

Botoşăneanca a fost internată luni la Secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de urgenţă ‘Mavromati’, unde a fost expertizată psihiatric pentru a se constata dacă are discernământ.

Ea a fost externată miercuri, însă a fost transferată direct în arest după ce a fost reţinută de procurori.

Un copil a murit, iar un altul a fost rănit după ce, în noaptea de duminică spre luni, au fost aruncaţi de mama lor de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botoşani, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, după ce a făcut acest gest, mama celor doi copii a ameninţat că se aruncă şi ea de la acelaşi etaj.

‘Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar doi minori, de 2 şi 3 ani, au fost preluaţi de ambulanţă şi transportaţi la o unitate spitalicească. Ulterior, unul dintre aceştia a decedat. Totodată, mama celor doi ameninţa că se aruncă de la acelaşi nivel, refuzând să coboare. A fost solicitată intervenţia negociatorului poliţiei şi a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, iar după aproximativ două ore de discuţii, s-a reuşit, prin distragerea atenţiei, imobilizarea femeii de către pompieri, care au avut acces de pe geamul camerei hotelului în locul în care se afla aceasta’, a precizat oficialul IPJ.

