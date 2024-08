Bacău: Moinești, primul municipiu din țară care și-a epuizat bugetul pentru programul „Rabla Local”

Programul Rabla Local şi-a atins obiectivul, susţine ministrul mediului, Mircea Fechet. El spune că sunt deja localităţi care şi-au epuizat bugetul alocat în acest sens.

Mircea Fechet: Dincolo de mica problemă tehnică pe care am avut-o la prima oră şi care a durat, din nefericire, câteva zeci de minute şi pe care am depăşit-o cu succes, pot să vă spun că la ora 17:00 aveam voucherul cu numărul 12.000 emis. Am avut, tot în jurul orei 17:00, primul municipiu din România care şi-a epuizat bugetul: Moineşti, din judeţul Bacău. Totodată, mai există municipiul Aiud şi oraşul Ţicleni.

Prin programul Rabla Local, românii îşi pot casa maşinile mai vechi de 15 ani, pentru care primesc la schimb 3.000 lei, fără să fie obligaţi să cumpere un autoturism nou. Oamenii se pot înscrie în program până la 31 august sau până la epuizarea bugetului alocat, transmite reporterul RRA, Cătălin Purcaru.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)