Bacău: Deţinut evadat în timp ce era transferat la Jilava

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 19:12

Un deţinut care era transportat cu o ambulanţă către Penitenciarul Jilava a sărit din mers din autovehicul în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

”La data de 13 august, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a informat miercuri IPJ Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani.

Numele său este Crainiciuc Ştefan şi avea emis mandat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

În prezent se efectuează toate activităţile specifice pentru găsirea celui în cauză.