(AUDIO) „Zilele străzii Lăpușneanu”: Activități care marchează contribuția istoricului Sorin Iftimi și a scriitorului Ion Mitican la popularizarea Iașului

Astăzi și mâine, la Iași, în contextul evenimentului „Zilele străzii Lăpușneanu” au loc activități care marchează contribuția istoricului Sorin Iftimi și a scriitorului Ion Mitican la popularizarea Iașului.

Acestea se vor desfășura pe esplanada Galeriilor „Dumitru Grumăzescu”. Vor avea loc lansări de carte și vernisajul expoziției „Spectacolul Naturii”.

Totodată membrii Clubului de Desen de la Palatul Copiilor vor participa la un concurs de desene pe asfalt, a precizat Aurica Ichim, coordonator al activităților și director al Galeriilor „Dumitru Grumăzescu”: ”Galeria ”Dumitru Grumăzescu” are expoziția ”Spectacolul naturii”, o expoziție foarte frumoasă și este corelată cu activitatea Palatului Copiilor care vor veni să deseneze, deci atât expoziția cât și de semnul pe șevalet sau pe asfalt se adresează copiilor și în afară de asta să nu-i uităm pe cei care au iubit atât de multă Iașul. Eu voi face la galerii, acolo, in memoriam Ion Mitican, dar să nu-l uităm nici pe Sorin Iftimie, care, la fel, a scris mult despre Iași și împreună am scris multe despre străzile Iașului.”

În urmă cu aproximativ 400 de ani, strada Lăpușneanu se intitula Ulița Sârbească și făcea legătura între ulițele din jurul Curții Domnești și așezările din pădurea Breazu. La sfârșitul secolului al 19-lea i-a fost schimbată denumirea și a devenit principala stradă comercială din Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)